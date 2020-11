Thiago Motta n’entrainera jamais l’OM

L’ancien milieu de terrain du PSG affirme qu’il est hors de question pour lui de coacher l’Olympique de Marseille.

Libre depuis qu’il a été débarqué de son poste d’entraineur de , Thiago Motta est ouvert à toutes les opportunités pour le futur. Sauf à celle qui le verrait s’installer sur le banc de l’OM. En tant qu’ancien joueur du PSG, l’Italien ne se voit pas du tout coacher l’ennemi intime du club de la capitale.

« Pas compatible » avec l’OM

« [Entraîner un autre club de L1?] Oui, oui, mais cela dépend de ce que pense le club, de ses ambitions et si c’est compatible avec moi. Pourquoi pas, a estimé l’ancien taulier du PSG avant d’écarter la piste phocéenne. Marseille, non, je ne pense pas. L’OM est un club que je respecte beaucoup, l’ambiance là-bas était magnifique. Mais je pense que même le club (ne le contacterait pas, ndlr), avec ses traditions et les joueurs qui y ont joué… J’ai été à Paris pendant beaucoup d’années. Pour moi et surtout pour le club, ce ne sont pas des choses compatibles », a confié le jeune technicien dans un entretien à RMC.

Motta compte 231 matches joués et 12 buts marqués avec Paris durant une période de six ans. Et c’est aussi dans ce club qu’il a entamé sa deuxième carrière, puisqu’il a été en charge des U19 pendant une saison.