Lugano s’excuse pour son passage manqué au PSG

L’ex-défenseur uruguayen, Diego Lugano, reconnait avoir complètement raté son séjour dans la capitale française.

Un des premiers étrangers à débarquer au PSG sous l’ère QSI, Diego Lugano n’a guère réussi à se mettre en évidence avec l’équipe francilienne. L’Uruguayen est reparti au bout de deux ans, et avec seulement une vingtaine de matches joués. Avec le recul, neuf ans après, il admet qu’il n’a pas été assez bon.

« J’ai effectivement la sensation de ne pas vraiment avoir été à la hauteur. Sportivement, je n’ai pas assuré, c’est vrai, a-t-il confié dans un entretien à Football. J’aurais dû être plus important. Je me suis souvent demandé pourquoi... J’ai été un des premiers étrangers de l’ère QSI à débarquer. Leonardo m’avait donné la responsabilité de changer la mentalité du vestiaire, de le professionnaliser en quelque sorte. J’ai entamé cette transition mais c’était difficile de faire accepter ça. J’ai perdu pas mal d’énergie dans ce processus. Il fallait passer d’un PSG normal à un PSG millionnaire qui allait voir débarquer les plus grands joueurs du monde. C’était un gros changement. Il y avait un groupe de joueurs qui n’allaient pas pouvoir rester, c’était certain. Et ce n’était pas évident pour eux de l’accepter... »

Lugano déçu de l’accueil qui lui a été réservé

Tout en assumant ses responsabilités, l’ancien capitaine de la Celeste a mis en avant des circonstances, et aussi point du doigt le club pour ne pas avoir tout fait pour le mettre à l’aise à son arrivée. « Il m’a manqué un peu de chance, le bon timing. On était sous le feu des critiques car on était le nouveau PSG. Tout cela a contribué au fait que le mariage n’a pas fonctionné comme je l’espérais. Je n’ai pas été aidé car le PSG n’était pas prêt à opérer de tels changements. Je suis resté quatre mois à chercher une école pour mes filles, je devais me débrouiller pour trouver un appartement, une protection sociale...Dans une nouvelle ville et sans parler la langue, ce n’était pas simple. Et c’est pendant ces 4-5 mois que j’ai dû jouer le plus, en étant préoccupé par ma famille. Ça ne se fait pas. Quand tu investis autant d’argent sur un joueur, tu ne peux pas l’accueillir comme ça. Ça m’a fatigué mentalement. »

Lugano a arrêté sa carrière en 2017 après un passage à Sao Paulo. Et c’est au sein de ce club qu’il travaille aujourd’hui comme dirigeant. Rai, une autre ancienne icône du PSG, exerce notamment à ses côtés.