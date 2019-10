Théo Hernandez : "Mon rêve est de gagner la Ligue des champions avec Milan"

Le joueur français est revenu sur ses motivations d'opter pour l'AC Milan et rêve d'Europe avec le club lombard.

Theo Hernandez explique pourquoi il a accepté une réduction de salaire, pense pouvoir réaliser son rêve de "remporter la à Milan" et avoir plus de "liberté" sous Stefano Pioli.



L'ancien arrière du a rejoint cet été après des discussions en face à face avec la légende du club et directeur actuel, Paolo Maldini.



"J'ai fait des bêtises à Madrid, mais j'ai depuis mûri en tant que personne", a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport.



C’est un honneur pour moi d’être choisi par Maldini, un homme qui a écrit l’histoire non seulement avec Milan, mais du football en général. Il était très convaincant et je n’ai pas tardé à accepter l’offre.



J'ai même parlé à mon agent de faire une réduction de salaire pour Milan et nous avons immédiatement accepté. Milan est un club avec une grande histoire, l'une des équipes avec le plus de trophées au monde. Cela valait la peine de faire un sacrifice pour cela.



Je n’ai que 22 ans et j’ai beaucoup à apprendre. Milan est une étape fondamentale de ma carrière et je souhaite rester ici pendant de nombreuses années pour écrire ma place dans les livres d'histoire.



Mon rêve est de gagner la Ligue des champions avec Milan, mais nous devons d'abord nous qualifier. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour revenir au sommet, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et que nous pouvons nous classer parmi les quatre premiers cette saison", a-t-il indiqué.