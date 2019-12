Théo Hernandez, le monsieur plus de l’AC Milan

Le talentueux français Théo Hernandez a été le héros de l’AC Milan, ce dimanche lors du match des Rossonerri à Parme.

L’ a repris gout à la victoire ce dimanche dans le championnat italien et pour cela les Lombards peuvent remercier leur latéral français Théo Hernandez. Ce dernier s’est rendu auteur de l’unique but du match à deux minutes de la fin du temps règlementaire. Et c'est déjà la troisième fois qu'il fait trembler les filets avec les Rossonerri. Il devient même meilleur buteur de son équipe, à égalité avec le Polonais Piatek. Et à ce bilan, on peut aussi ajouter une passe décisive pour le natif de Marseille.

Théo Hernandez sur les pas de Lucas

Hernandez a trouvé le chemin des filets en profitant d’un coup de billard dans la surface parmesane. Du bout du pied, il a envoyé le cuir au fond et permis à sa formation d’arracher la victoire sur le fil. Le dernier succès des septuples champions d’ remontait au 5 octobre dernier contre le , soit six matches sans gouter au succès. Ce jour-là, le Français avait déjà scoré.

Théo Hernandez fait partie des tous meilleurs joueurs de Milan depuis l’entame de la campagne en cours. Performant sur son côté gauche, il marque des points, et espère désormais en cumuler suffisamment pour taper dans l’œil du sélectionneur Didier Deschamps. Dans un entretien à L’Equipe ce dimanche, il a fait savoir que son objectif était de se produire avec son frère Lucas sous la tunique bleue. Force est de reconnaitre qu'il s'y prend de la meilleure des manières pour atteindre cet objectif.