Inter-SPAL (2-1), l’Inter vire en tête de la Serie A

La a un nouveau patron. La a calé dimanche en début d’après-midi contre (2-2) et son poursuivant au classement n’a pas manqué l’opportunité de s’emparer du fauteuil de leader. Opposée à la , l’équipe d’Antonio Conte n’a pas livré son meilleur match de l’année mais elle a su valider le plus important, à savoir les points mis en jeu.

Les Lombards peuvent remercier Lautaro Martinez. Sur la lancée de ses belles prestations récentes et de son étincelant match à Prague en milieu de semaine, l’attaquant argentin a claqué un doublé. Il a d’abord converti un centre de Marcelo Brozovic (16e), puis a profité d’un excellent service d’Antonio Candreva pour doubler la mise. Avec Romelu Lukaku, il compte plus de 8 buts depuis l'entame de la saison. Et c'est la première fois que l'Inter possède un duo aussi prolifique à ce stade de la saison depuis l'exercice 2001-02.

1 - #Inter have won 12 of their first 14 games played in a single campaign for the first time in their history, at the 88th season in the competition. Record.#InterSPAL pic.twitter.com/AB06V7pOEl