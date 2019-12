Equipe de France - Theo Hernandez : "Rejoindre Lucas un jour"

Le défenseur, qui a rejoint l'AC Milan cet été, s'est confié sur son envie d'intégrer un jour l'équipe de France, aux côtés de son frère.

L'ancien latéral gauche du a fait le choix de quitter la pour rejoindre l'AC Mian et la cet été, à l'instar de son frère qui s'est lui engagé avec le . Un départ sur lequel il est revenu dans un entretien accordé à L'Equipe.

"J'avais besoin de jouer et ma rencontre avec Paolo Maldini a tout fait basculer, a-t-il affirmé. (...) Maldini c'est un mythe, probablement le plus grand joueur à son poste. Nos discussions m'ont montré qu'il me connaissait bien. Quand Maldini vous recrute, ça vous file quand même de la confiance."

"Le club a tout fait pour me mettre dans les meilleures conditions. Je m'entends bien avec le nouvel entraîneur [Stefano Pioli]. J'ai aussi marqué deux buts et fait des passes décisives. Mais j'aimerais surtout que l'équipe tourne mieux."

La sélection ? "Ma décision est prise depuis quelques années"

Theo Hernandez affirme également avoir fait son choix entre la et l' pour ce qui est de la sélection. S'il se plaît en , il espère que cela lui permettra de rejoindre les Bleus, où évolue déjà son frère Lucas.

"Ma décision est prise depuis quelques années, a-t-il assuré. J'ai joué en équipe de France dès les moins de 18 ans, même si l'Espagne nous a fait des appels du pied, à Lucas et à moi. Sa réussite avec les Bleus a encore renforcé ce choix. Je suis tellement fier de le voir champion du monde.

"C'est sûr que j'espère jouer avec lui. (...) Avant d'y penser, il faut travailler. Mais oui, j'ai envie d'y aller, de rejoindre Lucas un jour."