"Messi ne mérite pas d'être nommé pour The Best"

La dernière mise au point de Dimitar Berbatov risque de diviser, voire de déplaire à certains amoureux de Messi.

Malgré le fait qu'il n'y aura pas de Ballon d'Or pour 2020, la FIFA poursuit les récompenses avec ses prix annuels "The Best", mais Dimitar Berbatov a clairement indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi Lionel Messi était considéré pour le prix.

L'Argentin et Cristiano Ronaldo sont parmi les finalistes à remporter la fameuse distinction individuelle, malgré que leurs clubs respectifs subissent de grandes humiliations dans la compétition européenne.

"Je suis surpris que Cristiano Ronaldo et Messi soient parmi les finalistes, je ne comprends pas pourquoi ils devraient occuper ces postes", a expliqué Berbatov dans sa chronique pour Betfair.

"Malheureusement, le football est une entreprise et dans les coulisses, il y a des agents, la presse, bien plus que les caméras et ce que nous voyons. C'est un peu embarrassant.", a encore taclé l'ancien joueur de .

Lorsqu'on lui a demandé qui, selon lui, serait un candidat plus juste pour le prix, l'ancien buteur du a parlé avec admiration de Robert Lewandowski.

"Le prix du meilleur joueur de 2020 devrait aller à Lewandowski, et si ce n'est pas le cas, il est clair que nous aurons vu une grande injustice", a ajouté Berbatov.

«Je ne sais pas qui devrait accompagner Lewandowski, vous savez, ce qui se passe.

"Comme toujours, tout le monde se dispute pour savoir qui sont les meilleurs joueurs, mais cette année, peu importe celui qui l'accompagne, Lewandowski doit gagner."

Naturellement, cet avis n'est pas partagé par Ronald Koeman. Le coach batave du Barça expliquait cette semaine en conférence de presse que Messi reste le numéro 1 : "On n'aura jamais un joueur aussi efficace dans ce club. C'est pour ça que c'est le N.1. On a vu l'autre jour que l'équipe est encore très dépendante de Leo".