The Best 2020 : Klopp, Neuer, Bouhaddi, tous les vainqueurs

Manuel Neuer a été élu meilleur gardien de l'année. Sarah Bouhaddi a quant à elle été couronnée chez les femmes.

Ce jeudi soir avait lieu la cérémonie The Best récompensant les meilleurs joueurs, gardiens, entraîneurs de l'année selon la FIFA. Sans aucune surprise, Manuel Neuer vainqueur de la avec le a été élu meilleur gardien de l'année. L'international allemand était fier de la saison réalisée par lui et ses coéquipiers : "C'est la plus belle année de ma carrière. Nous étions très confiants avec l'équipe, c'est incroyable ce que nous avons réalisé cette année. C'est magnifique pour nous tous, nous sommes très heureux".

La gardienne française de l'Olympique Lyonnais, Sarah Bouhaddi a pour sa part été élue meilleure gardienne de l'année. La gagnante de la dernière Ligue des champions n'a pas caché sa joie au moment de l'annonce, au micro de la FIFA, et a rendu hommage à Jean-Michel Aulas et Gérard Houllier notamment : "C'est une très belle récompense, je suis très surprise, j'étais entourée de grandes gardiennes, le poste n'est pas facile. C'est un honneur de gagner ce soir".

"Jouer à ça me donne beaucoup de responsabilité, je fais le maximum pour répondre présent, il y a beaucoup de gens qui font leur maximum pour me mettre dans les meilleures dispositions et je les remercie. Je remercie la FIFA de nous permettre d'avoir cette reconnaissance, mes coéquipières, le staff, et avant de finir, remercier ma famille. Je remercie le président de l'OL qui m'accorde sa confiance depuis onze ans. Il est toujours derrière nous et nous permet de vivre de notre passion. J'ai un petit clin d'oeil pour Gérard Houllier qui nous a quittés il y a quelques jours" .

Klopp préféré à Flick

Le prix de meilleure joueuse de l'année a été remporté par Lucy Bronze, qui a notamment devancé Wendie Renard. Le titre de meilleur entraîneur féminin de l'année a été attribué à Sarina Wiegman. La Néerlandaise est élue pour la deuxième fois de sa carrière entraîneur de l'année par la FIFA. Heung-Min Son a remporté le Prix Puskas récompensant le plus beau but de l'année. Pour rappel, le sud-coréen avait réalisé un phénoménal rush contre . Un but mémorable et logiquement récompensé. Le prix de l'entraîneur de l'année a été remporté par Jürgen Klopp, vainqueur de la .

L'Allemand a devancé Hansi Flick, son compatriote, vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich. "Merci beaucoup. Honnêtement il y a tellement de gens que je dois remercier, si j'avais su que j'allais gagner mon staff aurait été là avec moi pour célébrer. Je remercie les personnes de mon staff. Ce qu'on a fait lors des dernières années est spécial et c'est grâce à ces hommes. Ce qu'on a fait l'été dernier était exceptionnel. On a vécu une année spéciale, pas de la bonne façon, mais avec les supporters de on a pu avoir cette joie. La Ligue des champions me manque, j'aurais aimé avoir les deux trophées bien évidemment", a indiqué Jürgen Klopp après son sacre.

Neuer et Bouhaddi absents du onze de l'année

La FIFA a également dévoilé le onze type de l'année chez les femmes et les hommes. En ce qui concerne le onze type de l'année chez les féminines, il est formé par Christiane Endler, dans les buts, Lucy Bronze, Wendie Renard, Bright en défense. Heath, Boquete, Bonansea, Megan Rapinoe au milieu ainsi que Delphine Cascarino, Miedema et Harder. Deux françaises (et lyonnaises) sont présentes dans ce onze type. À noter l'absence de Bouhaddi pourtant élue gardienne de l'année.

Chez les hommes, Alisson Becker est le gardien choisi par ses pairs. En défense, Liverpool est bien représenté avec la présence de Trent Alexander-Arnold et Virgil Van Dijk. Sergio Ramos et la révélation Alphonso Davies les accompagnent. Joshua Kimmich, Thiago Alcantara, vainqueurs de la Ligue des champions sont accompagnés par Kevin De Bruyne au milieu de terrain. Enfin, sans surprise, le secteur offensif est composé par les trois finalistes au prix The Best : Lionel Messi, Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo. Aucun joueur du PSG, pourtant finaliste de la C1 n'est présent dans ce onze type de l'année.