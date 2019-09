Test - FIFA 20 : EA ne change pas sa recette mais il y en a pour tous les goûts

Le nouveau jeu d’EA Sports ne propose rien de révolutionnaire mais élargit sa palette avec l’arrivée du mode Volta Football, inspiré de FIFA Street.

FIFA 20 sort officiellement en ce vendredi 27 septembre mais de nombreux joueurs ont déjà pu accéder au nouveau jeu d’EA Sports grâce aux réservations et l’early access. Goal a également pu prendre en main cette nouvelle version et note quels axes de progression intéressants par rapport au précédent opus, FIFA 19. Cependant, d’un point de vue général, le concurrent de PES ne bouleverse pas sa recette classique avec du online toujours privilégié et un gameplay qui a été peu modifié.

Gameplay : une approche plus lente

Manette en main, FIFA 20 semble une nouvelle fois vouloir plus poser le jeu et favoriser ceux qui misent sur la construction plutôt que les fameux joueurs « tout-droit » que l’on retrouve inévitablement en ligne. La dynamique des frappes semble aussi plus réaliste, il faut savoir maîtriser son joueur et sa jauge de frappe pour espérer faire trembler les filets. Le contrôle de balle est sans doute l’aspect principal où EA a décidé de revoir sa copie : les caractéristiques physiques comptent et vous devrez vite vous familiariser avec. Le timing devient une nécessité à maîtriser pour réaliser des différences.

Autre secteur où il faudra vous armer de patience avant de les dominer : les coups de pied arrêtés avec les penaltys et les coup francs. La sensibilité semble ici beaucoup plus prononcée que sur FIFA 19 et réussir sa première lucarne ne sera pas aisée. Visuellement, le rendu est tout de même de qualité, avec la volonté d’afficher plus de réalisme. Les joueurs en quête de fidélité par rapport à la réalité seront sans doute plus tentés par eFootball PES 2020 mais ce FIFA propose une expérience une nouvelle fois efficace. Cependant l'arrivée progressive de patchs pour modifier le jeu pourront avoir une incidence concrète.

Volta Football : FIFA Street 2.0

Il était réclamé depuis longtemps : le fils de FIFA Street fait enfin partie intégrante du jeu d’EA Sports. Si Kool Shen n’est plus présent aux commentaires, on retrouve le même principe de laisser s’exprimer sur le terrain les joueurs les plus fins techniquement. Une histoire scénarisée en solo est proposée pour se lancer dans l’aventure avec Jairzinho, légende du foot de rue, qui cherche à monter une équipe compétitive. On en fait rapidement le tour en raison des personnages peu convaincants même si l’on note quelques références à l’Aventure et Alex Hunter.

Les mécanismes de ce mode Volta ne sont pas les plus compliqués mais la durée de vie derrière ne convaincra pas tout le monde : en ligne vous devez monter votre équipe comme sur FUT afin d’obtenir des points qui vous serviront essentiellement à débloquer des tenues. Une progression peu alléchante sur le papier cependant VOLTA se veut graphiquement urbain et attractif avec ses terrains qui s’inspirent du monde entier, de Paris à Rio de Janeiro en passant par Miami et Tokyo. La bande-son spécialement consacrée à ce mode fait aussi son effet.

FUT : la ruée vers l’or

Fifa Ultimate Team reste le mode incontournable et le plus populaire avec ce nouvel opus. Encore une fois, il faudra vous montrer persévérant afin d’obtenir une équipe qui vaut le coup, si vous décidez de ne pas faire chauffer la carte bleue. Comme souvent, les prix des joueurs au départ sont très chers mais certains défis vous permettent de récupérer des packs et des cartes spéciales (SBC création d’équipe, joueur du mois en ). À noter l’arrivée des saisons comme sur Fortnite et Apex. Il s’agira de remplir des objectifs afin de récupérer de l’XP et des bonus (crédits, tenues, stade etc.)

Encore une fois, FUT reste très addictif et surtout frustrant si l’on cherche à monter un XI de qualité rapidement. La gestion de votre équipe a d’ailleurs était simplifiée pour que vous y passiez moins de temps par rapport à FIFA 19. On retrouve ainsi une roue d’options qui se veut beaucoup plus intuitive. Parmi les nouveautés de personnalisation, on retrouve des ambiances de stade, des tifos, des écussons inédits et des célébrations.

Timides ajouts pour la Carrière et le Club Pro

Si vous restez très attaché au mode carrière et le principe de gérer une équipe sur plusieurs années, EA Sports a pensé à vous avec quelques innovations notables mais qui ne bouleversent pas l’ensemble. Désormais, les interactions sociales de votre entraîneur ont un vrai impact. Que ce soit en conférence de presse ou par messages avec vos joueurs, vos mots influeront sur votre statut et le moral de votre interlocuteur. Si vous ne voulez pas que votre joueur déprime sur le terrain (et cela se ressent en match), il faudra être un fin psychologue. Par ailleurs, on regrettera l’absence des prêts avec option d’achat dans les négociations de transfert. Une caractéristique devenue aujourd’hui une donnée essentielle dans le football moderne.

Pour ce qui est du Club Pro, le plaisir est inchangé : on garde la même motivation à affronter des équipes du monde entier avec ses amis. La personnalisation est même améliorée et on peut désormais (enfin) choisir la couleur de son maillot par rapport à la formation adverse. De nouveaux postes, points de compétences et autres modifications de votre avatar sont aussi au programme. La possibilité de jouer tout au long de la semaine des matches de coup est aussi appréciable, tout comme l'arrivée des rencontres amicales pour peaufiner sa tactique.

Notre verdict : 15/20. Ce nouveau FIFA propose comme principale nouveauté le mode Volta Football qui ravira les fans de FIFA Street et ceux qui cherchent une adrénaline différente d’Ultimate Team ou de Club Pro. De manière globale, cet opus reste une valeur sûre pour y jouer tout au long de la saison même s’il reste frustrant par certains aspects, dont le mode Carrière, une nouvelle fois délaissé.