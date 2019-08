FIFA 20 - Quelles nouveautés pour le mode Carrière ?

Lors de la Gamescom 2019 en Allemagne, le mode Carrière du jeu d'EA Sports s'est un peu plus dévoilé avec quelques innovations au programme.

Si Football Manager reste le roi incontesté pour incarner un entraîneur et tous les aspects de la gestion d'un club, FIFA propose également un mode Carrière depuis de nombreuses années afin de pouvoir faire grandir l'équipe de son choix, dans plus de 25 championnats disponibles dont la , la , la et la .

Présent à la Gamescom 2019 en (l'un des plus gros salons de jeu vidéo au monde), le prochain opus d'EA Sports continue de se montrer avec quelques nouveautés à venir pour son fameux mode Carrière qui a souvent été délaissé par le passé. L'éditeur a notamment dévoilé les budgets des principaux clubs européens. Voici ce qui sera au programme pour les joueurs à la fin du mois de septembre :

Un impact sur le moral des joueurs

Pour ce qui est de la gestion de son effectif, FIFA 20 proposera de meilleures relations avec ses joueurs. Des entretiens individuels seront ainsi présents pour donner de la confiance ou au contraire créer de la déstabilisation auprès de ses hommes, afin d'en tirer le meilleur possible. Le fonctionnement des conférences de presse a également été repensé : il sera possible d'adopter plusieurs attitudes face aux journalistes.

Une légère nouveauté pour les transferts...

Si les prêts avec option d'achat ne semblent toujours pas au programme, FIFA 20 proposera tout de même une nouvelle interaction concernant les négociations de transfert en temps réel. Il sera ainsi possible de gérer un deal avec le joueur et son représentant dans un ... restaurant. Toutefois, l'addition ne devrait pas être comptée dans votre budget pour les transferts.

Une personnalisation beaucoup plus poussée de son manager

Le concurrent de PES promet de revoir en profondeur la création de son avatar, qu'il soit masculin ou féminin. Tenue, chapeau, écharpe et bien évidemment la forme du visage seront modélisables comme le joueur le souhaite pour débuter son aventure.

Pour rappel, FIFA 20 sortira le 27 septembre en . La démo du jeu sera disponible deux semaines avant, le 12 septembre, sur les plateformes prévues de téléchargement comme le PS Store, Steam ou encore le Xbox Live.