FIFA 20 - EA Sports dévoile les nouveautés du mode Club Pro

Populaire mais parfois délaissé, le mode Club Pro bénéficiera de plusieurs mises à jour dans le prochain FIFA, qui sort le 27 septembre prochain.

En attendant le mode Carrière et Ultimate Team, EA Sports a dévoilé ses nouveautés pour le mode Club Pro du prochain FIFA, le 20, dont la date de sortie est prévue le 27 septembre 2019 en . Voici un tour d'horizon des principales innovations de ce mode de jeu qui permet de jouer en ligne avec ses amis, où chacun incarne son propre joueur à son image et à son nom.

Mode entraînement

À part les matches de saison, FIFA 19 proposait un mode libre pour rejoindre rapidement un match avec son pro, des rencontres amicales et des rencontres de coupe. Plusieurs joueurs réclamaient un mode entraînement pour affronter l'ordinateur et ainsi améliorer sa tactique afin de défier d'autres équipes en ligne. EA a entendu cette demande et va mettre en place cela dès FIFA 20. On pourra affronter une équipe en difficulté débutante à légendaire, avec possibilité de donner une note globale de 80 à 99 mais aussi son style (possession, jeu défensif, contre-attaques etc.)

Coupes

Dans les précédents FIFA, on pouvait jouer différents matches de coupes (Bouclier EA notamment), des huitièmes de finale à la finale. La prochaine édition proposera une nouvelle compétition, nommée House Rules Cups avec la possibilité de jouer un match tous les jours de la semaine, en plus d'un tournoi différent chaque week-end.

Personnalisation

EA Sports promet ici un nouveau système pour créer son propre avatar. L'éditeur donne plus de détails sur son site officiel. "Cette fonctionnalité apportera de nouvelles façons de concevoir les caractéristiques visuelles de votre Virtual Pro via un outil amélioré de morphing sur 4 axes qui vous permet non seulement de transformer et de définir chaque caractéristique du visage à votre goût, mais aussi d'aller plus loin que jamais."

Postes pour les joueurs

C'était un aspect frustrant pour la communauté FIFA, tous les postes sur le terrain n'étaient pas disponibles. EA Sports indique ainsi qu'il y aura bien plusieurs nouveaux choix pour les positions des joueurs, histoire que tout le monde puisse définir sa place de manière idéale. "Ces nouveaux postes sont également accompagnés d'un système de progression de joueur revitalisé dans FIFA 20, où le choix entre différentes positions, hauteurs et poids aura désormais un impact plus profond sur les déplacements et les sensations de votre Virtual Pro. Ces choix affectent tous les aspects physiques de votre Pro", indique EA.

Points de compétences

Entre les dribbles, les passes, les tirs et l'endurance, les possibilités de modifier votre joueur étaient conséquentes dans FIFA 19. Elles le seront encore plus dans l'édition 20. Tous les pros commenceront avec une note générale de 80 qui évoluera avec le nombre de matches accumulés et les points de compétences donnés. "Nous avons introduit plus de 30 caractéristiques supplémentaires pour FIFA 20, précise l'éditeur. Elles sont associées à des caractéristiques de spécialité et vous permettront d’améliorer la personnalisation. Cela offre des avantages accrus à votre professionnel."

Célébrations

Quand vous marquez un but, vous avez toute la liberté de célébrer mais vos coéquipiers aussi. Parfois, à l'écran, cela donnait des scènes assez particulières. EA Sports veut uniformiser cela. "Une fois que vous aurez marqué un but, vous pourrez célébrer avec l’ensemble de votre équipe car la caméra ne zoomera pas sur le buteur, mais restera à l’écart afin de pouvoir coordonner des célébrations personnalisées avec vos coéquipiers." Histoire de faire le saumon ou certaines danses en groupe.