FIFA 20 - Les nouveautés pour le mode Ultimate Team sont enfin connues

Le mode de jeu le plus populaire du jeu d'EA Sports se dévoile un peu plus. Pour rappel, la sortie de FIFA 20 est prévue le 27 septembre prochain.

Après les nouveautés à venir pour le mode Club Pro, Ea Sports a indiqué récemment les mises à jour importantes qui concerneront le mode Ultimate Team de FIFA 20, qui reste à ce jour le plus populaire auprès de la communauté.

Clash d'équipes se renouvelle

Le jeu qui sortira le 27 septembre prochain a décidé de revoir son interface parfois frustrante pour la section de clash d'équipes, avec la possibilité notamment de jouer jusqu'à 40 matches par semaine. Une option permettra aussi de voir les trois meilleurs joueurs de chaque équipe ainsi que les schémas tactiques utilisés.

Des objectifs étendus

Chaque jour et chaque semaine, FIFA 19 proposait des défis qui permettaient de remporter des crédits mais aussi des packs. Cette fois-ci, EA voit plus loin avec des objectifs qui dureront une saison, à l'image de Fortnite ou encore d'Apex Legends. Évidemment, les récompenses à la clé seront beaucoup plus intéressantes.

La gestion de l'équipe aussi modifiée

La fluidité sera améliorée promet EA Sport lorsqu'il s'agira de faire des modifications pour son équipe (choix des joueurs, entraîneur, schéma tactique etc) avec un système plus simple de sélection avec la touche "RB/R1". Cette interface permettra d'effectuer aussi des actions concernant son joueur : consommables, son rôle, comparer son prix, l'envoyer sur le marché des transferts etc.

Quatre nouveaux types de match proposés

FIFA 20 a décidé de varier son offre avec notamment de nouveaux modes de jeu pour satisfaire différents types de joueur. Ainsi le mode Échange donne la possibilité de changer trois joueurs de son équipe avec son adversaire. Si jamais vous marquez avec l'un d'eux, le but comptera double. Le Collectif au maximum proposera une équipe où chaque joueur aura dix de collectif, histoire d'arriver à 100 et d'avoir une formation solide.

Le Roi de la colline de son côté aura un côté beaucoup plus arcade : une zone fera son apparition au hasard sur le terrain et il vous faudra garder le ballon à l'intérieur avec vos joueurs. Enfin, la Balle mystère changera la manière dont le ballon se comporte à chaque sortie du terrain, pour un effet surprise garanti.

Les matches amicaux auront moins d'impact

Avant de se lancer en ligne avec des matches en saison ou en clash d'équipes, le prochain FIFA offrira la possibilité de se tester dans des matches amicaux qui ne feront pas baisser les contrats ou les jauges physiques de vos joueurs.

Une personnalisation plus poussée pour le club

Environ huit options pour modifier et faire son club à son image seront proposées dans FIFA 20. On pourra notamment choisir son stade, son écusson, ses célébrations mais aussi ses tifos et son environnement, qui seront deux nouveautés pour ce FUT new look.