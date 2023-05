Terzic se justifie sur l'absence de Bellingham

Alors que Dortmund a perdu le titre lors de la dernière journée de Bundesliga, l'absence de Bellingham a posé question. Edin Terzic s'est justifié.

Tout le monde s'y attendait, et tout le monde a été déçu : le Borussia Dortmund a à nouveau choké ce samedi en fin d'après-midi en ne parvenant pas à battre Mayence (2-2), offrant ainsi son 11ème titre consécutif à un Bayern qui a fait le job à Cologne (1-2). Parmi les nombreuses critiques adressées aux Borussen, une cible particulièrement l'entraîneur du BVB : pourquoi Jude Bellingham n'a-t-il pas disputé la moindre minute lors de ce match décisif. Edin Terzic s'est justifié.

Bellingham absent, Terzic se justifie

Touché au genou et absent la semaine dernière, la présence de Jude Bellingham au coup d'envoi était espérée mais peu probable. Et Edin Terzic, son entraîneur, n'a en effet voulu prendre aucun risque : « Cela avait l'air plutôt bien vendredi, mais il est venu vers moi ce matin et m'a signalé en privé que sa forme physique n'était pas suffisante pour aider l'équipe. C'est pour cela qu'il était sur le banc. » Au vu de la forme récente du Borussia Dortmund à domicile cette saison, le BVB aurait dû faire la différence directement, eux qui avaient gagné 0-3 à Augsburg le week-end passé sans le milieu anglais.

Et les problèmes physiques de Bellingham ne se sont pas arrêtés là puisque l'Anglais a ressenti des douleurs lors de l'échauffement d'avant-match. Une discussion s'est donc faite entre le joueur et son entraîneur qui a dû lancer d'autres joueurs en priorité pour trouver une solution à une animation offensive qui ne fonctionnait plus : « À partir de l'heure de jeu, notre jeu n'a plus fonctionné et on a voulu faire un changement très offensif pour y remédier. Après, faire monter Jude aurait beaucoup trop déséquilibré l'équipe. » Très humble, il prend la responsabilité de cette erreur alors que Bellingham lui même a révélé ne pas s'être senti prêt pour apporter quelque chose.