PSG : Les propos étonnants de Fabian Ruiz sur sa situation personnelle

Le milieu de terrain du PSG, Fabian Ruiz, est revenu sur sa situation personnelle avec le club de la capitale.

Arrivé en provenance de Naples à l’été 2022, Fabian Ruiz n’a toujours pas réussi à devenir indiscutable au PSG. D’abord, sous Christophe Galtier et ensuite sous Luis Enrique, l’international espagnol n’arrive pas à gagner la confiance de ses coachs. Pour le Corriere dello Sport, Fabian Ruiz s’est confié sur sa situation personnelle au Paris Saint-Germain.

Fabian Ruiz ne regrette pas son départ de Naples

Vice-champion d’Italie en 2019 avec Naples, Fabian Ruiz a quitté le club pour le Paris Saint-Germain en 2022. La saison après son départ, les Partonepei remportent le Scudetto en écrasant toute concurrence en Serie A. Mais Fabian Ruiz, qui était un cadre du Napoli, ne regrette pas ce coup du destin. « Des regrets ? Non, non, au contraire : je suis heureux pour tout le monde. Pour moi, qui ai remporté le premier titre de ma carrière, et pour Naples, la ville, l'équipe, mes anciens coéquipiers », a lancé l’Espagnol avant d’enchaîner sur le mérite du club napolitain lors de cette saison mémorable pour la ville de Napoli. « Je suis très attaché à cet environnement, ils méritaient ce titre pour leur façon de vivre le football. Bien sûr, j'aurais aimé le gagner en premier en tant que protagoniste », a-t-il ajouté.

Fabian Ruiz est heureux au PSG

Encore relégué au banc par Luis Enrique, Fabian Ruiz n’est pas pour autant triste au PSG. « Je me sens très bien en France », a affirmé le joueur de 27 ans. Fabian Ruiz a profité de l’occasion pour évoquer la situation de son club en Ligue des Champions. Pour l’Espagnol, le Paris Saint-Germain a son destin entre les mains. « Les quatre équipes dépendent d’elles-mêmes. Si elles gagnent, elles passent, donc avec Newcastle à domicile, nous devons juste gagner. Ensuite, nous verrons », a confié Fabian Ruiz.