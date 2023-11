Le PSG a pris une forte décision après la blessure de Zaïre-Emery

Blessé en Equipe de France, Warren Zaïre-Emery a été mis à la disposition du club champion de France.

Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps pour les deux matchs du mois de novembre de l’Equipe de France, Warren Zaïre-Emery ne pourra pas jouer les deux rencontres. Blessé lors de la première rencontre face à Gibraltar, le jeune milieu de terrain a quitté la sélection nationale.

Zaïre-Emery, le recordman blessé

Alors que la France accordait son hospitalité à Gibraltar, samedi, lors de la 9e journée des éliminatoires de l’Euro 2024 (victoire historique 14-0 des Bleus), Warren Zaïre-Emery, qui a eu droit à sa première convocation en Equipe de France, n’a pas pu terminer le match. Titulaire contre Gibraltar, Warren Zaïre-Emery s’est offert un record.

Âgé seulement de 17 ans, 8 mois et 19 jours, le joueur du Paris Saint-Germain devenait ainsi le plus jeune international français de l’après-guerre, déboussolant Eduardo Camavinga. Le joueur du Real Madrid avait battu ce record le 8 septembre 2020 contre la Croatie quand il avait 17 ans et 303 jours. Mais le milieu du PSG n’a pas fait mieux que Félix Vial, devenu international à 17 ans et 76 jours en 1911 et Maurice Gastiger (17 ans et 128 jours) en 1974 en Equipe de France.

Malheureusement, Warren-Emery, qui a été très apprécié par les supporters de l’Allianz Riviera, n’a pas pu terminer la rencontre. Auteur d’une réalisation (16e) pour sa première en Bleu, le natif de Montreuil cède sa place quatre minutes plus tard, remplacé par Youssouf Fofana (20e).

La décision du PSG pour Zaïre-Emery

Victime d’une grosse entorse, le milieu de terrain du club champion de France a quitté le rassemblement de l’Equipe de France. Le joueur ne devrait pas rejouer avant la fin de l'année 2023. En effet, il rejoint le Paris Saint-Germain pour poursuivre les soins appropriés. Mais le club francilien a pris une forte décision concernant son joueur.

A en croire les informations de L’Equipe, Luis Enrique pourrait envisager de replacer Danilo Pereira dans l’axe de la défense parisienne, aux côtés d’un certain Milan Skriniar. Ainsi, le technicien espagnol pourrait faire remonter Marquinhos d’un cran. Le capitaine du PSG pourrait également se voir confier le rôle de milieu défensif. Mais une décision forte est aussi en vue.

Selon le quotidien sportif français, le Paris Saint-Germain, qui était déjà déterminé à renforcer son équipe lors du prochain mercato hivernal, songe à recruter un nouveau milieu de terrain pour remplacer Warren Zaïre-Emery, touché à la cheville droite lors de France vs Gibraltar (14-0).