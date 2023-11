Warren Zaire-Emery a réagi après sa blessure contractée lors de la rencontre entre la France et Gibraltar.

La France a dominé Gibraltar sur un large score samedi lors de l’avant-dernière journée des éliminatoires de l’Euro 2024.Avec cette victoire, la plus large de leur histoire, les Bleus sont sûrs d’être tête de série lors du tirage au sort de la compétition. Cependant, la fête a été un peu entachée par la blessure du néo-international français, Warren Zaire-Emery. Obligé de céder sa place, le principal intéressé s’est exprimé ce dimanche sur les réseaux sociaux.

Une soirée inoubliable pour Zaire-Emery

L’international français est passé par toutes les émotions samedi. Après avoir battu le record du plus jeune joueur à faire ses débuts avec les Bleus depuis l’après-guerre, Warren Zaire-Emery est également devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire des Bleus derrière Maurice Gastiger (17 ans et 156 jours). Malheureusement, le milieu de terrain du PSG a été touché à la cheville sur l’action de son but et a dû céder sa place après 20 minutes. Malgré les propos rassurants de Didier Deschamps au terme de la rencontre, Warren Zaire-Emery devrait être absent jusqu’à la fin de l’année.

La réaction de Zaire-Emery après sa blessure

Cette blessure a empêché Zaire-Emery de bien profiter de sa première sélection sous le maillot de la France. Ce qui a provoqué un peu la colère du milieu parisien. « Frustré d’avoir dû quitter le terrain si vite », a-t-il lancé dans un post sur son compte Instagram. Toutefois, l’international français préfère se concentrer sur le positif notamment, son premier match et son premier but avec les Bleus. « Fier et honoré d’avoir célébré ma première sélection avec un but. Place au travail pour revenir au plus vite. Allez les bleus », ajoute Warren Zaire-Emery.