Tchouaméni livre enfin la vérité sur Mbappé

Le milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouameni a révélé que sa discussion avec Bellingham et Camavinga ne concernait ni Haaland, ni Mbappé.

Tous deux ont été largement liés au Real Madrid ces derniers temps, et après la publication de la conversation dans différents médias, l'affaire est devenue virale. Sauf que Mbappé et Haaland n'étaient pas du tout concernés... Tchouameni a ainsi révélé qu’il s’agissait en fait d'une discussion concernant les défenseurs centraux du Bayern Munich Dayot Upamecano et Eric Dier.

« Il faut que les choses soient claires car dès mon arrivée en équipe nationale, c'est la première question qu'on m'a posée. Il faut savoir que nous étions avec le Real Madrid et je pense que les gars sont venus nous montrer des vêtements. Ce qu'il faut savoir, et c'est une première, nous ne parlions pas de Kylian et nous ne parlions pas d'Erling", a-t-il fait remarquer lors de sa conférence de presse avec les Bleus, comme le rapporte Marca.

Tchouaméni s'explique enfin

« On parlait de Dayot (Upamecano) et Dier. Pourquoi? Parce que nous regardions Bayern-Lazio. Jude parlait de Dier et moi, de Dayot. Alors aujourd’hui, nous allons mettre les choses au clair. Je sais que ça se vendra moins, mais c’est ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

Dier a débuté à la place d'Upamecano contre la Lazio lors du match retour de leur affrontement en Ligue des champions, le Bayern s'imposant 3-0. Upamecano a été suspendu dès le match aller, après avoir accordé un penalty lors d'une défaite 1-0.