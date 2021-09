Tchouaméni étincelant, Griezmann inoffensif… Les notes des Bleus après Ukraine - France (1-1)

L’équipe de France n’a pas gagné en Ukraine, mais la prestation d’ensemble a été plus convaincante que contre la Bosnie.

Pour la cinquième fois de suite, l’équipe de France a manqué de s’imposer. Cela étant, le nul ramené ce samedi de Kiev s’apparente plutôt à une bonne performance. Car les Tricolores ont retrouvé un jeu conquérant, et ils ont surtout bien réagi après avoir été menés au score. Une révolte qui a été surtout menée par le jeune Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Les deux milieux ont ainsi logiquement reçu les meilleures notes de notre rédaction. Les autres ont été moins impressionnants, mais personne n’a vraiment déçu. Voici l’ensemble des évaluations.

Hugo Lloris (6) : Le gardien français a concédé un but de loin, mais pouvait-il vraiment faire quelque chose sur le boulet de canon de Shaparov ? Quelques minutes auparavant, il s’est en revanche montré impérial sur la frappe à bout portant d’Iarmolenko. Un arrêt de grande classe, comme il en sort souvent lors des matches à enjeu. En 2e mi-temps, il n’a pas été mis en danger.

Presnel Kimpembe (5) : Il n’a pas eu grand-chose à faire en première période jusqu’à l’action du but où il se fait déposer comme un junior par Andriy Yarmolenko. En seconde période, il a été plus en alerte face aux nombreuses offensives ukrainiennes. Il a alors répondu présent, en remplissant parfaitement son rôle.

Léo Dubois (5) : Il a évolué assez haut sur le terrain, mais son apport offensif a été assez limité. Et derrière, il a parfois manqué d’agressivité ou de vigilance sur les phases arrêtées de l’adversaire. Pour un élément qui n’a pas joué depuis longtemps en sélection, ce fut quand même un rendement correct.

Lucas Digne (4) : Il n’a pas eu le rendement qu’on lui connait sur les possessions de balle françaises. Pas vraiment inspiré dans ses prises d’initiatives ou dans ses transmissions, il a petit à petit perdu confiance. Cela s’est traduit par une deuxième période assez discrète, où il s’est contenté de ne pas commettre de fautes.

Kurt Zouma (5) : Remplaçant de Varane dans le onze de départ, le nouveau Hammer jouait gros lors de cette rencontre. Pris de vitesse sur quelques actions construites des Ukrainiens et pas toujours appliqué dans ses relances, il a en revanche régné dans les airs et dans le combat athlétique. On l’a aussi vu monter aux avant-postes, tenter de faire la différence sur les coups de pieds arrêtés.

Paul Pogba (6) : Son entame du match a oscillé entre calme et nonchalance. Pas toujours assez autoritaire dans la conquête du ballon ni assez rigoureux dans ses relances, la Pioche a parfois dégagé une impression qui cadrait mal avec l’enjeu du match. En seconde période, il s’est montré parfois aussi facile mais bien plus efficace.

Aurélien Tchouaméni (7) : Dès l’entame du match, il s’est montré à la hauteur, avec une volonté constante de se projeter vers l’avant. Au niveau de la récupération, il a aussi été à la hauteur, avec un jeu simple et sans fioritures. Il a aussi fait preuve d’assurance et de sérénité, ce qui n’est pas anodin pour un débutant. Dommage qu’il y a eu cette intervention ratée sur le but adverse qui ternit légèrement l’impression globale d’une prestation séduisante. Il est malheureusement sorti blessé avant la fin.

Adrien Rabiot (7) : Positionné dans un rôle assez offensif, il a essayé de se montrer disponible et offert des solutions à ses coéquipiers. Il a aussi beaucoup couru pour réduire les espaces et harceler les adversaires. Son activité fut même très précieuse au retour des vestiaires, avec beaucoup d’application dans tout ce qu’il a entrepris. Un match plein de sa part et qui aurait pu se matérialiser par un but en fin de rencontre.

Antoine Griezmann (5) : Il a été généreux dans l’effort. Placé dans un rôle de neuf et demi, il a souvent décroché, aussi bien pour aider la défense que pour participer à la construction du jeu. Malheureusement, il n’a pas eu un impact aussi important dans le dernier tiers du terrain. Son entente avec les joueurs offensifs laissait à désirer.

Kingsley Coman (6) : Placé sur le côté gauche, l’ailier bavarois a fourni beaucoup d’efforts pour être présent offensivement et aussi assurer l’équilibre à la perte du ballon. Il a connu du déchet mais ça peut se comprendre quand on veut trop bien faire. Il est impliqué sur le but des siens, avec ce centre bien déposé sur la tête de Rabiot. Remplacé par Diaby (non noté), qui a touché le poteau

Anthony Martial (6) : S’il avait transformé son occasion à la 44e, il aurait évité aux siens d’entrer à la pause en étant menés. Mais, il s’est bien rattrapé par la suite, avec cette égalisation juste au retour des vestiaires d’une reprise sans contrôle. Ce premier but en sélection depuis cinq ans et venu récompenser une prestation d’ensemble assez intéressante. Le Mancunien a beaucoup servi de point d’appui à ses coéquipiers, à défaut d’être très tranchant dans son rôle d‘avant-centre. Il a été remplacé par Benzema (non noté) à l’heure du jeu. Le Madrilène a tenté de faire la différence sur les rares ballons qu’il a touchés, mais sans succès notable.