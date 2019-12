Tanguy Kouassi devrait quitter le PSG pour Leipzig

Le jeune défenseur du PSG, Tanguy Kouassi, serait proche de s’engager en faveur du RB Leipzig.

Comme d’autres jeunes pépites issues du club de la capitale l’ont fait avec lui, Tanguy Kouassi est en passe de filer sous d’autres cieux juste après avoir fait ses débuts en pro avec l’équipe francilienne. « Le Parisien » fait savoir dans son édition de vendredi que le milieu de dix-sept ans est sur le point de s’engager en faveur du . Un bail de longue durée (5 à 6 ans) l’attendrait même chez le leader de la .

Le PSG s’y est pris trop tard

Les champions de ne peuvent même pas retenir leur jeune espoir, puisque Kouassi était sous contrat amateur avec le club. Comme Goal le révélait récemment, les responsables du club ont bien accéléré sur ce dossier dernièrement mais ça serait trop tard pour empêcher une séparation. Le joueur et son clan ont été séduits par la proposition émanant d’ . Du côté de Leipzig, s’il venait à le rejoindre, Kouassi retrouverait un autre Titi barré à Paris, en l’occurrence Christopher Nkunku.

Le départ éventuel de Kouassi est une très mauvaise nouvelle pour le PSG mais aussi pour tout le championnat de France. Durant le peu de temps de jeu qu’il a eu à sa disposition, ce natif de la capitale a fait étalage de très grandes qualités. Il a même impressionné par sa maturité à l’occasion du match de Ligue des Champions contre le Galatasaray.

À l’issue de cette rencontre européenne face aux Turcs, Thomas Tuchel avait d’ailleurs exprimé son souhait de voir son jeune prodige cadenassé par la direction. « On espère vraiment qu’il va signer un nouveau contrat. C’est un gars très fiable. Il l’a montré. Peut-être, on peut dire qu’il y a un risque mais c’est le football de prendre des risques. Maintenant, c’est à lui et l’agent de trouver des solutions », avait confié le coach allemand. Un souhait qui ne devrait donc pas être exaucé.