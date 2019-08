Pour Aouchiche et Kouassi, le PSG veut accélérer sur les contrats pros

Le PSG veut relancer les discussions dès la semaine prochaine pour les contrats professionnels des jeunes Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi.

C'est avec ses internationaux U18 Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi (17 ans) que le a fait le déplacement à Metz. Les jeunes parisiens ont pris la direction du Grand Est avec le groupe jeudi après la séance.

Les deux espoirs n'ont pas encore signé leur premier contrat professionnel avec le PSG, et sont aujourd'hui l'un des enjeux majeurs du club francilien. Selon nos informations, Leonardo a même prévu d'accélérer sur ces dossiers une fois le mercato estival terminé.

Car à Paris l'actualité est rythmée ces dernières heures par le feuilleton Neymar et les éventuelles arrivées, voire départs, à venir. Mais à partir de la semaine prochaine, le PSG a prévu de rencontrer les différentes parties concernées.

Kouassi plaît à Leipzig

Le Paris Saint-Germain souhaite avancer sérieusement sur la situation de ses deux jeunes joueurs avant la U17 qui se déroulera au du 26 octobre au 17 novembre prochain.

Leur présence dans le groupe, certes imposée par les nombreuses absences, n'a rien d'anodin d'autant que toujours selon nos informations le groupe Red Bull (Leizpig, ) a déjà exprimé son intérêt pour le jeune Kouassi.

Encensé récemment par Abdou Diallo, le défenseur confiait à Goal la semaine dernière avoir "progressé au niveau mental et au niveau technique".

Comme son partenaire Adil Aouchiche, meilleur buteur du dernier Euro U17, il a pu profiter des bienfaits d'une préparation complète avec le groupe de Thomas Tuchel. "Une super expérience", de l'aveu même du jeune Aouchiche.

Mais qui doit maintenant appeler des actes. Et c'est en ce sens que Paris ne veut pas rester passif. Au sein du club, on se veut même confiant à propos de la signature du milieu de terrain. En revanche, concernant Tanguy Kouassi, les derniers échos laissaient la place à plus de prudence...