Stoichkov demande l’exclusion de la Bulgarie

L’ancienne gloire du football bulgare demande à ce que sa sélection soit exclue des compétitions internationales après les incidents de lundi dernier.

Hristo Stoichkov a tapé du poing sur la table. Le plus grand joueur bulgare de tous les temps a eu honte du comportement de ses compatriotes, lundi à l’occasion du match qualificatif pour l’Euro contre l’ . L’attitude raciste des supporters présents dans le stade de Sofia l’a écœuré, et il n’a pas manqué de le souligner publiquement. Des cris de singe et des saluts nazis ont pollué l’atmosphère et perturbé le déroulement du match.

Invité d’une émission sur la chaine américaine TUDN, le Ballon d’Or 1994 a appelé aux sanctions les plus extrêmes afin de faire cesser ce fléau et inciter ceux qui se rendent au stade à se tenir à carreau. « Il faut fermer le stade, jouer à huis clos. Ou plus dur encore. Comme avec l'Angleterre par le passé, il faut une exclusion des compétitions internationales pendant des années. Cinq ans sans participer, ça les calmera ! Pour la sélection, comme pour les clubs bulgares », a-t-il lâché sur un ton ferme, avant de baisser la tête et s’effondrer en larmes.

Les propos de Stoichkov tranchent avec ceux de son ancien coéquipier Krassimir Balakov, et qui était sur le banc de la sélection lors de ce match face aux Three Lions. Ce dernier a affirmé qu’il n’a absolument rien entendu de gênant descendant des tribunes, et clamé haut et fort qu’il n’y a pas de « problème de racisme en Bulgarie ».

Pour rappel, l’UEFA a ouvert mardi une procédure disciplinaire à l’encontre de la Bulgarie. De grosses sanctions pourraient être prononcées à l’encontre de la fédération concernée, surtout que celle-ci était en sursis depuis le dernier match contre le Kosovo. À noter que Borislav Mihaylov, le président de la fédération, a déjà soumis sa démission sous la pression des politiciens.