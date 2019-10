Sondage - Estimez-vous l'UEFA assez impliquée dans la lutte contre le racisme ?

Alors que les dérapages racistes se font de moins en moins rares dans les stades de football, estimez-vous l'UEFA assez impliquée contre ce fléau ?

Lundi soir, la rencontre entre la Bulgarie et l' (0-6), comptant pour les qualifications à l' , a malheureusement été le théâtre de scènes intolérables. Si la sélection des Three Lions n'a fait qu'une bouchée de son adversaire du soir, elle ne le doit en effet qu'à son courage, la rencontre ayant été interrompue à deux reprises en raison de cris de singes adressés aux joueurs de anglais de couleur.

De nouveaux actes racistes, perpétrés dans une enceinte sportive, donc... Mais quid des sanctions réservées par l'UEFA à l'encontre des protagonistes de ces dérives ? Via un communiqué, Alexsander Ceferin, le président de l'instance de football, a rappelé mardi que l'institution était impliquée au plus près dans la lutte contre le racisme, avec des sanctions parmi les plus sévères aujourd'hui appliquées.

"L'UEFA, en proche collaboration avec le réseau FARE (Football Against Racism Europe), a instauré le protocole des trois étapes pour identifier et combattre les comportements racistes pendant les matches (...) Nos sanctions sont parmi les plus dures à l'encontre des clubs et des associations dont les supporters font preuve de racisme pendant nos matches. (...) Croyez-moi, l'UEFA s'engage à faire tout son possible pour éradiquer cette maladie du football. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cela ; nous devons toujours nous efforcer de renforcer notre détermination", a ainsi rappelé Alexsander Ceferin, déterminé à éradiquer ce fléau qui gangrène le football.

Malheureusement, si les instances affirment officiellement faire le maximum dans cette lutte, force est de constater que les actions de ces dernières (amendes, interdictions de stade, huis clos) peinent à avoir l'effet escompté, la preuve en est que les actes racistes, certes à éradiquer, existent toujours. Pire, leur nombre est en augmentation ces derniers mois, tant dans les différents championnats nationaux que dans les compétitions continentales...

De ce fait, et car votre avis nous intéresse, la rédaction de Goal France souhaite vous poser une question. Personnellement, estimez-vous l'UEFA assez impliquée dans la lutte contre le racisme ? Pour y répondre et apporter vos arguments, rendez-vous sur nos différents sociaux (Facebook et Twitter).