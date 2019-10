Ceferin affirme la détermination de l'UEFA à lutter contre le racisme

Le président de l'UEFA a tenu à réagir au lendemain des incidents racistes qui ont marqué le match Bulgarie-Angleterre (0-6).

Le président de l'UEFA a réagi après les incidents racistes qui ont émaillé la rencontre entre la Bulgarie et l' ce mardi soir dans le cadre des éliminatoires de l' (0-6). Une rencontre qui a été interrompue à deux reprises en raison de cris de singes adressés aux joueurs de anglais de couleur.

Via un communiqué, Alexsander Ceferin a rappelé que l'institution était impliquée au plus près dans la lutte contre le racisme, avec des sanctions parmi les plus sévères aujourd'hui appliquées. "L'UEFA, en proche collaboration avec le réseau FARE (Football Against Racism Europe), a instauré le protocole des trois étapes pour identifier et combattre les comportements racistes pendant les matches", a-t-il rappelé.

L'article continue ci-dessous

"[Nos] sanctions sont parmi les plus dures à l'encontre des clubs et des associations dont les supporters font preuve de racisme pendant nos matches. (...) Croyez-moi, l'UEFA s'engage à faire tout son possible pour éradiquer cette maladie du football. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cela ; nous devons toujours nous efforcer de renforcer notre détermination."

"La famille du football doit travailler avec les gouvernements et les ONG pour mener la guerre aux racistes et marginaliser leur vision odieuse en marge de la société. Les associations de football seules ne peuvent résoudre ce problème."

Une implication gouvernementale qui n'a pas tardé dans le cas de la Bulgarie puisque, à la demande du Premier ministre Boïko Borissov, le président de la fédération de football nationale, Borislav Mihailov, a démissionné de ses fonctions. Une démission qui "sera remise aux membres du comité exécutif lors de sa réunion de vendredi", à en croire le communiqué publié par l'instance.