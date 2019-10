Sterling est dans les "cinq meilleurs joueurs offensifs du monde" selon Gundogan

L'international anglais a ajouté une touche clinique à son jeu sous Pep Guardiola et ne montre aucun signe de ralentissement.

Raheem Sterling pourrait devenir le meilleur joueur du monde, selon son coéquipier à , Ilkay Gundogan. L'attaquant anglais est dans une forme éblouissante cette saison, avec 17 buts et 11 passes décisives pour le club et le pays.



Il a ensuite inscrit un but décisif lors de la victoire 3-0 de City sur , samedi. Et Gundogan, qui a également marqué contre les Villans, estime que Sterling fait déjà partie des meilleurs attaquants de la planète et continue de s'améliorer chaque semaine.



"Il fait certainement partie des cinq meilleurs joueurs offensifs du monde", a déclaré l'international allemand. "C’est pour le moment une question de cohérence, mais il a montré au cours des 12 à 18 derniers mois qu’il était capable de le faire. "S'il peut continuer comme ça, il peut être au sommet."



Le coach de City, Pep Guardiola, a également fait l'éloge de Sterling, affirmant qu'il avait donné le ton à la victoire de City sur Villa. Et Gundogan a convenu qu'il établissait une norme incroyablement élevée. "Il a fait un grand pas en avant - pas vraiment à l'entraînement, car il était toujours travailleur et l'un des meilleurs en entraînement", a-t-il ajouté. "Il est crucial pour nous, vous avez besoin de ce type de joueur, un joueur qui change la donne, et c’est probablement le joueur qui peut tout changer pour nous.



Pour le moment, il n'a aucune limite et il nous appartient de l'aider à atteindre tous ses objectifs et à tirer le meilleur parti possible de Raheem Sterling dans les prochains mois."



La victoire de City a permis de réduire l’écart avec les leaders de (3 points) avant un difficile contre , ce dimanche à Anfield (17h30).