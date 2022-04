STATS : Saint-Etienne, les chiffres de la honte

Voici les stats à retenir après la déroute de l'ASSE face à Lorient (6-2) :



● Lorient a marqué au moins 6 buts dans un match de Ligue 1 pour la 2e fois seulement de son histoire, après octobre 2001 (6-2 v Guingamp). De son côté, St Etienne a encaissé au moins 6 buts lors d’un match dans l’élite pour la 1re fois depuis mars 1984 (7-0 v Bordeaux).

● Lorient a remporté 4 de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), après ne s’être imposé aucune fois lors de ses 15 précédents (5 nuls, 10 défaites).

● Saint-Etienne s’est incliné pour la 16e fois en Ligue 1 cette saison, aucune équipe ne compte plus de revers dans l’élite. Les Verts n’avaient plus signé autant de revers après 31 matches d’une saison de Ligue 1 depuis 2008/09 (18, 17e à la fin de la saison).

● Lorient s’est imposé pour la 1re fois cette saison en Ligue 1 après avoir concédé l’ouverture du score (3 nuls, 11 défaites). Sa dernière victoire dans ce cas de figure dans l’élite remontait à février 2021 face à… St Etienne (2-1).

Moffi-Koné, la belle doublette

● St Etienne s’est incliné après avoir mené 2-0 lors d’un match de Ligue 1 pour la 1re fois depuis novembre 2007 (2-3 v Lens), mettant fin à une série de 112 matches sans s’incliner dans ce cas de figure (107 victoires, 5 nuls).

● C’est seulement la 3e fois que 2 joueurs de Lorient marquent au moins 2 buts lors d’un même match de Ligue 1 (2 pour Terem Moffi, 2 pour Ibrahima Koné) et la 1re fois depuis novembre 2009 (Kévin Gameiro et Marama Vahirua contre Boulogne).

● Denis Bouanga est impliqué dans 6 des 9 derniers buts de St Etienne en Ligue 1 (4 buts, 2 assists). Depuis son arrivée chez les Verts en 2019/20, l’attaquant gabonais est directement impliqué dans 33 buts dans l’élite (24 réalisations, 9 assists), soit 11 de plus que tout autre joueur de l’ASSE sur la période.

Neyou était pressé...

● Terem Moffi a été buteur et passeur décisif lors d’un même match de Ligue 1 pour la 2e fois, après l’avoir fait face à Lille en septembre dernier. L’attaquant a marqué ses 20e et 21e buts dans l’élite avec Lorient, seuls 4 joueurs ont marqué plus de buts avec le club breton en L1 : Kévin Gameiro (50), Benjamin Moukandjo (26), Jérémie Aliadière (26) et Rafik Saifi (26).

● Ibrahima Koné a marqué ses 4e et 5e buts de la saison en Ligue 1 avec Lorient, ses 2 premiers en tant que titulaire. Il compte 5 réalisations après 9 matches, co-plus haut total pour un joueur des Merlus à ce stade, avec Patrice Loko.

● Expulsé 5 minutes et 44 secondes après son entrée en jeu, Yvan Neyou est le remplaçant le plus rapide à se faire expulser en Ligue 1 avec St Etienne depuis qu’Opta collecte cette donnée (2006/07).