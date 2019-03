STATS - Les chiffres étourdissants du Barça et de Messi en Ligue des champions

Retour en statistiques sur la constance du Barça et de Lionel Messi en Ligue des champions après le succès contre l'OL (5-1). (Avec Opta).

Cristiano Ronaldo avait ouvert le bal. Lionel Messi lui a répondu. Si leur suprématie a pu être contestée ces douze derniers mois, les deux monstres de l'ère contemporaine ont rappelé cette semaine qu'ils restaient les patrons. Après le triplé retentissant de CR7, qui a permis à la de renverser l'Atlético de Madrid mardi soir (3-0), Lionel Messi a lui aussi rendu une copie presque parfaite pour faire tomber l'Olympique Lyonnais (5-1).

Deux buts tout en toucher et deux offrandes exceptionnelles pour Piqué et Dembélé : le bilan du numéro 10 sur ce match est une photographie de sa carrière. "En première période surtout c'était un petit peu difficile, jusqu'à l'ouverture du score. On a pu faire circuler le ballon rapidement et on a eu un peu plus de certitudes en seconde période. Après le but du 3-1 on était vraiment bien. Le penalty ? J'ai vu que le gardien a choisi un côté donc j'ai décidé de le mettre en piqué et ça s'est bien passé", a expliqué l'international argentin au micro de RMC Sport après cette rencontre.

Il faut dire que Messi avait déjà annoncé la couleur durant la préparation estivale du Barça. Après deux éliminations au stade des quarts de finale, le Barça veut renouer avec le succès en . Dans cette conquête, les prochaines étapes pourraient l'amener à retrouver son rival de toujours. C'est une perspective que tous les amoureux du jeu espèrent. Mais en attendant le tirage au sort des quarts de finale, voici 5 statistiques qui symbolisent la puissance et la régularité du dans la plus prestigieuse des compétitions.

o Barcelone s’est qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions pour la 12e saison consécutive – un record. Il faut remonter à la saison 2006/07 pour le voir échouer avant ce stade (face à en 8es de finale).

o Barcelone a remporté chacune de ses 4 réceptions de en Ligue des Champions (15 buts inscrits, 3 encaissés).

o Aucun club français n’a réussi à garder sa cage inviolée face à Barcelone au Camp Nou en Ligue des Champions (10 rencontres) – Paris étant la seule équipe à avoir évité la défaite (1-1 en mars 1995 et avril 2013).

o Barcelone est invaincu lors de ses 30 dernières réceptions en Ligue des Champions (27 victoires, 3 nuls), un record dans la compétition.

o Lionel Messi a inscrit 62 buts en 61 matches de Ligue des Champions avec Barcelone au Camp Nou. Il a inscrit au moins 35 buts toutes compétitions confondues avec Barcelone lors de chacune de ses 11 dernières saisons. L’Argentin (2 buts, 2 assists) a été impliqué dans au moins 4 buts lors d’un match en phase à élimination directe de Ligue des Champions pour la 1e fois depuis le 7 mars 2012 contre le en 8es de finale (5 buts).

Avec Opta.