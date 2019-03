STATS - Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts en C1 que l’Atlético Madrid dans son histoire

Retour, en stats, sur la vengeance de Cristiano Ronaldo, qui humilie l'Atlético Madrid avec ses chiffres (avec Opta).

Diego Simeone va sûrement mal dormir à cause de Cristiano Ronaldo ce soir... Et Enrique Cerezo aussi. Le président de l' avait tancé Cr7 au match aller, reprochant au Portugais d'avoir chambré les supporters des Colchoneros en affichant son nombre de remportées (toutes les réactions ici).

Un Ronaldo tout feu tout flammes

Ce mardi soir, grâce à un triplé de l'international portugais, la Juventus a remonté son retard de deux buts concédé au match aller et sera en quarts de finale de la C1. Pire encore pour les Matelassiers : Ronaldo a désormais plus de réalisations à son actif que le club madrilène dans l'histoire de la C1 comme on peut le voi ci-dessous grâce aux stats d'Opta :

o La va disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la 5e fois lors des 7 dernières saisons.

o C’est la plus large victoire de la Juventus lors d’un match en phase à élimination directe de Ligue des Champions depuis le 11 avril 2017 contre Barcelone en quart de finale aller (3-0).

o L’Atlético de Madrid a subi sa plus large défaite lors d’un match en phase à élimination directe de Ligue des Champions depuis le 2 mai 2017 sur la pelouse du en demi-finale aller (0-3).

o L’Atlético de Madrid n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers déplacements en phase à élimination directe de la Ligue des Champions (2 nuls, 6 défaites), c’était chez le en février 2017 (4-2).

o L’Atlético de Madrid n’a pas cadré le moindre tir ce soir, une 1ère pour lui lors d’un match de Ligue des Champions depuis le 9 décembre 2008 contre Marseille en phase de groupes.

o Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts en LdC (124) que l’Atlético de Madrid dans son histoire dans la compétition (118).

o Cristiano Ronaldo est impliqué sur 77 buts en 77 matches en phase à élimination directe de Ligue des Champions (63 buts, 14 passes décisives).

o Cristiano Ronaldo est le 1er joueur de la Juventus à marquer au moins 3 buts lors d’un match de Ligue des Champions en phase à élimination directe depuis Alessandro Del Piero contre le 1er avril 1998 en demi-finale aller (3).

o Cristiano Ronaldo est impliqué sur les 6 derniers buts de la Juventus en Ligue des Champions (4 buts, 2 passes décisives).

o C’est la 8e fois que l’attaquant portugais marque au moins 3 buts lors d’un match de LdC, total le plus élevé en compagnie de Lionel Messi.