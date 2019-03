Barça-OL (5-1) : Un fiasco défensif, Ndombélé seul au niveau : les notes lyonnaises

Les Lyonnais ont sombré sur la pelouse du Barça en dépit d'une meilleure opposition en seconde période. Seul Tanguy Ndombélé a dénoté.

Anthony Lopes : Non noté

Le gardien lyonnais méritait pourtant une note pour la demi-heure passée sur le terrain. Avant de céder sa place quelques minutes après un choc reçu lors d'une sortie face à Coutinho (21e), l'international portugais avait réalisé 3 arrêts de classe (4e, 5e, 14e) avant de sortir une dernière parade devant Suarez (29e).

Mathieu Gorgelin : 4

Il manque de peu l'arrêt face à Messi qui avait réalisé un petit festival avant de placer sa frappe. Il ne peut rien sur le quatrième but à bout portant de Piqué.

Marcelo : 2

Apte à jouer après sa sortie sur blessure samedi dernier à , le défenseur brésilien n'a pas réussi grand chose. Il s'est fait avoir plusieurs fois par Suarez et a beaucoup peiné dans les duels. Souvent pris de vitesse, il n'a pas non plus assuré les relances. Des ballons aériens dégagés pour seul fait d'arme.

Jason Denayer : 3

Un tacle peu opportun face à Suarez et le piège s'est refermé même si l'Uruguayen simule pour obtenir le penalty entraînant l'ouverture du score de Messi. Pour le reste, l'international belge n'a pas du tout eu le rayonnement de l'aller dans les duels où il est apparu emprunté. Son habituelle qualité de relance n'est pas venue compenser.

Fernando Marçal : 2

Il se fait manger par Suarez sur le second but du Barça inscrit par Coutinho alors qu'il se trouvait en position de mettre fin à l'action. Trop peu de duels gagnés (28,7%) et trop de ballons perdus.

Léo Dubois : 2

Il a beaucoup trop souvent laissé partir dans son dos et n'a pas su quadriller sa zone pour contrarier les dédoublements adverses en première période. Il s'est montré hésitant avec le ballon et n'a que très peu proposé de courses dans la moitié adverse.

Ferland Mendy : 3

Il a fait des différences lorsqu'il a accéléré et il aurait pu se montrer décisif s'il avait été un peu plus inspiré dans le dernier geste comme sur son centre mal assuré (10e) pour Dembélé et sa transversale sur Ndombélé alors que deux solutions existaient dans la surface pour conclure le contre (57e). Il avait des jambes, mais a multiplié les approximations techniques.

Tanguy Ndombélé : 6

Le seul au niveau du rendez-vous. De bonnes prises de balle, une frappe qui a de peu manqué le cadre (10e). C'est lui qui initie le mouvement conclu par la frappe trop enlevée de Dembélé (21e). Il s'est démené pour assurer avec technique et puissance le peu de transition offensive aperçu.

Lucas Tousart : 4

Il sauve une prestation d'ensemble désastreuse par son but pour réduire l'écart à 2-1 avant que le Barça ne déroule. Avant cela, il avait couru dans le vide la plupart du temps, souvent trop loin du porteur et maladroit à la relance pour sortir les ballons et amorcer les contres.

Nabil Fekir : 4

Le capitaine n'a pas su tirer son équipe vers le haut. Il n'a fait aucune différence technique mais s'est démené pour provoquer et s'est investi dans la récupération, surtout en seconde période lorsque l'OL a davantage évolué dans le camp barcelonais.

Memphis Depay : 2

Une belle remise pour Dembélé (21e) mais beaucoup trop de uns contres uns tentés et manqués alors que l'OL avait besoin d'un exploit individuel pour sortir la tête de l'eau. Il a également mal négocié une grosse occasion dans la surface où sa frappe topée n'a pas pu inquiéter Ter Stegen (65e).

Moussa Dembélé : 3

Une belle frappe qu'il doit néanmoins cadrer (21e) et très peu de situations. Il a passer son match à se démener pour exploiter des ballons rares et souvent mal donnés.