STATS : contre Lens, le PSG a rendez-vous avec l'histoire

Voici les stats à connaître avant la rencontre opposant le PSG à Lens :



● Paris n’a remporté qu’un de ses 3 matches de Ligue 1 face à Lens depuis la remontée des Sang et Or dans l’élite la saison dernière (1 nul, 1 défaite) : 2-1 en mai 2021, lors de la seule rencontre de cette série jouée au Parc des Princes.



● Lens n’a plus gagné chez une équipe leader de Ligue 1 au début de la journée depuis mars 1998 à Metz (2-0), concédant 2 nuls et perdant 8 fois entre-temps.



● Si Paris fait au moins match nul ou que Marseille ne gagne pas, il sera sacré champion de France pour la 10e fois et égalerait alors St Etienne comme club le plus titré de l’histoire du championnat, devant l’OM (9). Il s’agirait paradoxalement de son sacre le plus tardif depuis 2014/15 (à la 37e journée).



● Paris a remporté ses 4 derniers matches de Ligue 1 et n’a plus connu meilleure série dans l’élite depuis mai-septembre 2021 (10). Sur ces 4 rencontres, les Parisiens ont inscrit une moyenne de 4 buts (16 au total).

Le Parc, ce terrain imprenable...

● Lens a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1 (3-0 v Nice, 2-1 v Lille, 2-0 v Montpellier) et pourrait enchaîner 4 victoires dans l’élite pour la 1ère fois depuis juillet-août 2001 (4).



● Paris est invaincu lors de ses 19 derniers matches à domicile en Ligue 1 (18 victoires, 1 nul), marquant 50 buts. Il s’agit de la meilleure série en cours. De même, les Parisiens ont remporté leurs 8 dernières réceptions dans l’élite, là aussi meilleure série en cours.



● Lens a remporté 3 de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), contre aucun de ses 6 précédents (1 nul, 5 revers).

Mbappé sur les traces de Pauleta

● Paris et Lens (9 chacun) sont 2 des 3 équipes (avec Rennes) qui marquent le plus de buts dans le 1er quart d’heure en Ligue 1 cette saison.



● Kylian Mbappé (actuellement 129) n’est qu’à un but d’égaler Pauleta (130) comme 2e meilleur buteur de Ligue 1 au 21e siècle. Toutes compétitions confondues, l’attaquant de Paris est impliqué sur 51 buts cette saison (33 buts, 18 assists) et n’est qu’à 3 longueurs d’égaler son record (54 en 2018/19).



● Ignatius Ganago, qui pourrait fêter son 100e match de Ligue 1 (52 avec Nice, 47 avec Lens), a marqué exactement un but lors de chacun de ses 4 matches de Ligue 1 contre Paris et pourrait devenir le 1er joueur à marquer lors de 5 rencontres consécutives contre le PSG dans l’histoire de l’élite.