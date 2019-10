Stade Rennais, la réponse cinglante de Létang à Garibian

Le président de Rennes a répondu avec véhémence aux attaques du patron de l'arbitrage dans un communiqué ce mardi.

Après le choc face à l'OM, Olivier Létang avait pesté contre la décision de choisir Mr Schneider pour arbitrer la rencontre en zone mixte. Le président du en voulait notamment à l'arbitre de la rencontre de ne pas avoir sifflé une main de Kevin Strootman pouvant offrir un penalty à Rennes, mais aussi une faute non sifflée sur Hamari Traoré lors de l'action précédant l'égalisation de l' .

Dans les colonnes de Ouest- , Pascal Garibian a répondu à Olivier Létang : "La Direction Technique de l’Arbitrage a toujours été ouverte au dialogue avec les clubs, avant et pendant la saison. Cet été, comme à chaque début de saison, elle a proposé aux clubs de de venir chez eux pour évoquer la saison à venir. Douze clubs ont répondu à l’invitation et ont reçu la DTA ou un arbitre de . Ce n’est pas le cas de Rennes. Ces discussions ont un caractère technique, sur l’application des lois du jeu. Elles ne doivent évidemment pas porter sur la probité et l’honnêteté des arbitres, qui ne sauraient être remises en cause".

Une attaque qui n'est pas restée sans réponse. Olivier Létang a contre-attaqué ce mardi dans un communiqué : "En reprenant ainsi ce que nous sommes nombreux à penser partout en France, quel que soit son club, qu’ai-je donc dit pour mériter les foudres du parti des arbitres ? J’ai tout d’abord défendu légitimement mon club, le Stade Rennais F.C. qui de l’avis unanime a à ce jour perdu beaucoup de points, ce qui fausse le championnat. Je demande ensuite des explications devenues vitales pour la bonne compréhension de notre sport et on me répond « odeur rance de complots... rumeurs écœurantes de malhonnêteté …vindicte populaire… méthodes douteuses et sournoises… fantasmes éculés… » Une telle dialectique n’est ni ouverte, ni propice au dialogue !"

"Non, Messieurs et Mesdames les arbitres, ne vous en déplaise, je n’ai nullement la volonté de dénoncer votre honnêteté et votre intégrité (que je ne mets d’ailleurs aucunement en doute). J’ai pour seule préoccupation de comprendre pourquoi l’application des règles devient de plus en plus subjective et aléatoire. Mes joueurs, mon staff et moi-même avons besoin de votre aide pour discerner ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Nous avons besoin de vous écouter pour que vous nous expliquiez pourquoi ce qui est sifflé sur un match ne l’est pas sur un autre et pourquoi même ce qui est sifflé par un arbitre peut maintenant être annulé sous la vindicte des joueurs", a écrit le patron du Stade Rennais, avant de poursuivre.

"J’ai conscience qu’être arbitre est un métier difficile, pénible et désormais extraordinairement exposé. Bref, nous avons besoin de comprendre ! Présidents, entraîneurs, joueurs, délégués, supporters, commentateurs… nous avons tous besoin de bien maîtriser l’application des lois du jeu pour retrouver le fil d’un football trop souvent illisible qui nous échappe. Je ne suis pas naïf, des interrogations et des désaccords il y en a toujours eu et il y en aura toujours, mais très sincèrement croyez-vous que cette production quasi industrielle d’incompréhensions, boostée par l’utilisation ou non du VAR, soit bénéfique à notre sport et nous ouvre un bel horizon ? Personnellement je ne le pense pas et c’est pourquoi, cher corps arbitral, je sollicite votre aide pour retrouver rapidement une bonne lecture de notre passion commune. Vous en remerciant par avance", a conclu Olivier Létang.