Stade Rennais : année terminée pour Serhou Guirassy

La nouvelle est tombée ce lundi après que Serhou Guirassy a passé des examens approfondis suite à sa blessure à .

L'attaquant de 24 ans est non seulement forfait pour le déplacement à Krasnodar mercredi (18h55) en , mais il devrait rater au moins six semaines de compétition selon nos informations.

Durement touché sur un tacle du Strasbourgeois Stefan Mitrovic vendredi soir, Serhou Guirassy ne devrait donc pas rejouer en 2020. Son retour n'est prévu qu'après la trêve hivernale.

Plus d'équipes

Notons que Julien Stéphan ne pourra pas compter non plus sur le retour de Martin Terrier mercredi dans le secteur offensif. L'ancien Lyonnais est toujours malade.

Serhou #Guirassy est forfait pour mercredi et plus encore. Après examens approfondis, l’attaquant sera out pour au moins 6 semaines. #KRASFR @goal https://t.co/4BgXfYlaDt