Sponsor maillot : le PSG remercie Emirates pour "ces 13 années inoubliables"

La compagnie aérienne Emirates ne sera plus le sponsor maillot du PSG à l'issue de la saison. Un partenariat "loyal et constructif" souligne le club.

Voilà, c'est (bientôt) fini. "Fly Emirates", le slogan commercial de la compagnie aérienne éponyme, qui apparaît sur la poitrine des joueurs parisiens depuis 2006-2007, laissera la place la saison prochaine à "ALL", "programme de fidélité lifestyle" du groupe hôtelier français Accor, comme l'ont révélé les deux nouveaux partenaires ce jeudi.

La compagnie aérienne, basée à Dubaï (Emirats arabes unis) avait fait savoir dès l'été 2018 qu'elle ne prolongerait pas son contrat avec le Paris Saint-Germain au-delà de son terme, prévu en juin 2019.

"D’un commun accord avec le club, Emirates ne renouvellera pas son contrat de sponsoring avec le Paris Saint-Germain. La compagnie a bénéficié d’un excellent partenariat avec le club parisien, qui a contribué à renforcer la présence d’Emirates non seulement en France, mais également en Europe et dans d’autres grandes nations du football", avait ainsi déclaré l'entreprise à News Tank Football, agence d'information stratégique spécialisée, en août dernier.

À son tour, le club francilien a tenu à remercier son partenaire de longue date : "À l’heure où il vient d’annoncer son nouveau sponsor maillot, le Paris Saint-Germain tient à remercier chaleureusement Emirates pour le partenariat loyal et constructif qui aura lié les deux parties de 2006 à 2019."

"Au cours de ces treize années inoubliables, le partenaire majeur des Rouge et Bleu a partagé avec le Paris Saint-Germain l’extraordinaire ascension du club sur la scène internationale au fil de ses performances sportives et de la diversification spectaculaire de sa marque", ajoute le club dans un communiqué.

"À travers sa présence centrale sur le maillot du Paris Saint-Germain, Emirates aura accompagné fidèlement les transformations historiques du club depuis 2011, affichant sa passion pour le sport et les valeurs qu’il véhicule", peut-on encore lire sur le site du PSG.

"Ensemble", le Paris Saint-Germain et son sponsor maillot Emirates ont d'ores et déjà remporté 17 titres

5 titres de Champions de France,

6 Coupes de la Ligue,

et 6 Trophées des Champions.

NDLR : Depuis 2006, le PSG a également remporté 5 Coupes de France, dans le cadre de laquelle le sponsor maillot du club est remplacé par l'un des partenaires de la compétition.

Emirates et le PSG peuvent encore décrocher 2 titres supplémentaires d'ici le terme de l'exercice 2018-2019 : la Ligue 1 et la Ligue des champions.

L'article continue ci-dessous

Sponsor maillot du PSG : le record de longévité s'élève à 17 ans !

Néanmoins, il existe un record qu'Emirates et le PSG ne décrocheront pas ensemble : celui de la longévité pour un sponsor maillot du PSG ! Si Opel (1995-2002) et Thomson (2002-2006) font moins bien que la compagnie aérienne, la palme revient à RTL, affichée sur la poitrine des joueurs Rouge et Bleu de 1974 à 1991, soit 17 ans !

La durée du nouveau partenariat conclu avec AccorHotels n'a pas été communiquée : les trois lettres de "ALL" devront s'accrocher (très) longtemps avant de déloger celles de la station de radio du livre des records du PSG !

NDLR : La marque américaine est l'équipementier du Paris Saint-Germain depuis 1989, soit 30 ans cette année. Son contrat court jusqu'en 2022.