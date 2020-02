SPAL - Juventus 1-2, mission accomplie pour Ronaldo et la Juve

Sur le terrain de la SPAL, la Juventus n’a pas failli à sa tâche et s’est imposée 2-1 ce samedi. Les Bianconeri sont prêts pour Lyon.

Quatre jours avant de rendre visite à en Ligue des Champions, la a rempli son devoir sur la scène domestique en prenant les trois points mis en jeu face à la . Ce ne fut pas glorieux, mais l’essentiel a été fait, avec un succès qui permet de conforter le leadership avant le choc contre l’Inter de Milan, la semaine prochaine.

Il y a le derby de l’ , mais avant cela il y aura un déplacement à Lyon à négocier. Et dans l’optique de ce rendez-vous, Maurizio Sarri ne peut qu’être satisfait, vu qu’outre la victoire assurée, il n’a eu aucun blessé à déplorer. Et l’équipe a pu tourner avec du temps de jeu offert à des éléments qui revenaient de blessure (Bernardeschi et Chiellini).

La Juventus a gagné. Et comme souvent lorsque c’est le cas c’est Cristiano Ronaldo qui a été à l’honneur. Le Portugais a signé l’ouverture du score, en reprenant en pleine course un service de Cuadrado. En fin de match, il aurait pu s’offrir un doublé (86e), avec un coup franc qui a terminé sur la transversale. CR7 pourra se consoler en se disant qu’il a battu le record de matches consécutifs avec au moins un but inscrit. Il en est à 11 d’affilée.

L’autre réalisation des Bianconeri a été l’œuvre d’Aaron Ramsey. Le Gallois a fait mouche à l’heure du jeu en profitant d’un service de Paulo Dybala. Un but qui a eu son importance, puisque les locaux sont ensuite revenus à 1-2 après un pénalty de Petagna.