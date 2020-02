Cristiano Ronaldo s’offre un record pour son 1000e match !

Lors du déplacement à la SPAL, Cristiano Ronaldo a enchainé avec un 11e match avec au moins un but inscrit. C’est le record de la Serie A.

Pour le 1000e match de son parcours professionnel, Cristiano Ronaldo s’est montré inspiré ce samedi puisqu’il s’est offert un record dans le championnat italien. Celui du nombre de rencontres consécutives avec au moins une réalisation réussie. C'était sur le terrain de la , à quatre jours d'un déplacement à en Ligue des Champions.

CR7 a marqué pour la 11e fois d'affilée en . Avant lui, il n’y a que deux joueurs qui avaient réussi à se montrer aussi prolifiques sur la durée. L’Argentin Gabriel Batistuta ( ) en 1994 et l’Italien Fabio Quagliarella ( ) en 2019.

11 - Seuls 3 joueurs ont marqué lors de 11 matches consécutifs dans l’histoire de la :



🇦🇷 Gabriel Batistuta en 1994/95



🇮🇹 Fabio Quagliarella en 2018/19



🇵🇹 Cristiano Ronaldo en 2019/20



Trio.#SPALJuve pic.twitter.com/dUY1tLROkO — OptaJean (@OptaJean) February 22, 2020

Ronaldo vise le record absolu face à l’Inter

Durant cette suite de matches, Ronaldo a trouvé le chemin des filets adverses à 16 reprises. Cela lui permet de porter à 21 son nombre de réalisations cette saison. Il n’est qu’à cinq longueurs du leader au classement des buteurs, Ciro Immobile ( ).

Pour l’anecdote, le dernier match de Ronaldo sans but inscrit dans le championnat transalpin remonte au 10 novembre 2019 contre l’ (1-0). Durant sa belle série, il y a eu des parties de la Juve où il n’a pas scoré (contre l’ et Brescia), mais c’est parce qu’il n’a pas joué. S’il marque la semaine prochaine contre l’Inter, il réalisera le record absolu (12 matches avec au moins un but). Et il égalera aussi la meilleure marque de sa carrière, réalisée par le passé avec le Real.