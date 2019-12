Sondage - Les Bleus termineront-ils premiers de leur groupe à l'Euro ?

L'équipe de France a hérité du groupe de la mort et devra notamment affronter l'Allemagne et le Portugal en juin prochain.

Le tirage au sort de la phase de poules de l'Euro, effectué ce samedi à Bucarest, n'a pas vraiment été tendre avec l'équipe de . Placée dans le chapeau 2, cette dernière était assurée de tomber sur une grosse équipe, mais elle devra finalement en affronter deux dès le premier tour de la compétition : l' et le .

"C'est le groupe le plus difficile mais on doit l'accepter. Un groupe compliqué sur le papier de par la qualité de ces deux adversaires et leurs résultats sur le plan européen et mondial, a réagi Didier Deschamps après le tirage sur L'Equipe TV. On est peut-être dans la pire des configurations avec le barragiste qui pourrait être le meilleur des barragistes."

Une situation d'autant plus compliquée que les Bleus devront défier l'Allemagne dès le premier match, à Munich. Pas de quoi effrayer Blaise Matuidi, pour qui les champions du monde en titre doivent conserver des objectifs élevés dans cette poule, comme il l'a affirmé au micro de TMC.

"Notre objectif est de terminer premiers quels que soient les adversaires. Il faudra y mettre les mêmes ingrédients, si ce n'est plus que ce qu'on a mis dans la dernière compétition, se battre les uns pour les autres, dès la phase de poules. On va être confrontés à des adversaires féroces, on peut sortir grandis de ce groupe et mieux aborder les phases éliminatoires."

L'article continue ci-dessous

Les Bleus termineront-ils premiers de leur poule ?

Justement, mieux aborder les pahses éliminatoires. Si les deux premières places sont automatiquement qualificatives et que la troisième a des chances importantes de l'être, terminer en tête de son groupe procure un avantage certain pour la suite.

En effet, en cas de 1ère place, les coéquipiers d'Antoine Griezmann défieraient un troisième de poule en huitièmes, alors que ce serait beaucoup plus compliqué dans le cas contraire. S'ils finissent deuxièmes, ce sera le premier du groupe D, qui comprend notamment l' et la . Enfin s'ils terminent parmi les meilleurs troisièmes, ce sera le premier du groupe B ( , Finlande, , ) ou C ( , , Autriche, barragiste).

Le tirage au sort de l'Euro a placé la France avec l'Allemagne et le Portugal, mais Blaise Matuidi s'est montré ambitieux : "Notre objectif est de terminer premiers quels que soient les adversaires".

Pensez-vous que les Bleus finiront 1ers de leur poule ? Dîtes-nous tout ! 👇 — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) December 1, 2019

C'est pourquoi nous vous avons posé la question : l'équipe de France parviendra-t-elle à terminer en tête de son groupe ? On attend vos avis !