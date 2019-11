Euro 2020 - La France dans le groupe de la mort avec le Portugal et l’Allemagne

Le tirage au sort de la phase finale de l’Euro a été effectué ce samedi. La France a hérité d’un groupe relativement relevé.

Ce samedi, à Bucarest, a eu lieu le tirage au sort de la phase finale du championnat d’Europe des Nations. Les 20 sélections déjà qualifiées pour ce tournoi ont été fixées sur leur sort. C’est le cas notamment de la , championne du monde et vice-championne d’Europe en titre.

Le pire tirage possible pour les Bleus

Les Tricolores n’ont pas été très chanceux puisqu’ils ont été reversés dans le Groupe F celui de l’ et du , respectivement demi-finaliste et lauréats de la dernière édition. Le quatrième figurant du groupe sera soit la Hongrie, soit l’ , soit la Bulgarie. Même si trois équipes peuvent potentiellement se qualifier pour les huitièmes de finale à partir de chaque poule, le constat est que les Français seront dans le vif du sujet d'entrée. Les matches de ce Groupe se joueront à Munich et à Budapest. C'est d'ailleurs à l'Allianz Arena que Griezmann et consorts entameront leur parcours continental face à l'hôte allemand (16 juin).

C’est le groupe le plus relevé de la compétition, les autres sont relativement homogènes avec des favoris plutôt épargnés. Le match d’ouverture de cette compétition mettra aux prises l’ à la du côté de Rome.

Parmi les autres affiches intéressantes de ce premier tour il y aura un palpitant - ou encore un duel entre l’ et la . La tête de série qui s’en sort le mieux c’est le . Les Oranje défieront l’ , l’Autriche et le vainqueur du barrage 4.

La composition des six groupes de l' :

Groupe A

Turquie

Italie





Groupe B



Finlande





Groupe C

Pays-Bas

Ukraine

Autriche

Géorgie, Belarus, Macédoine ou Kosovo

Groupe D

Angleterre

Croatie

Ecosse, Israel, Norvège,

Republique Tchèque

Groupe E

Espagne



Pologne

Bosnie, , Slovaquie ou Eire

Groupe F

Islande, Bulgarie ou Hongrie

Portugal

France

Allemagne