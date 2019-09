Sondage - Le Barça n'est plus le favori pour la Liga selon vous

Battu pour la deuxième fois de la saison à Grenade, le FC Barcelone n'est plus le grand favori pour remporter le championnat d'après notre sondage.

Avec seulement 7 points en 5 rencontres de , le Barça tourne au ralenti depuis le début de la saison en . Plus que le bilan comptable, c'est surtout la amnière qui inquiète du côté des Blaugrana. Battu 2-0 par le promu Grenade samedi soir, le tenant du titre vacille depuis plusieurs semaines.

Malgré le retour de Lionel Messi à la compétition cette semaine, le ne fait plus peur en championnat. Il y a eu évidemment de larges victoires à domicile contre le Betis et Valence mais à l'extérieur, l'équipe d'Ernesto Valverde ne récite pas son football et craque souvent sous la pression.

Valverde : "Je me sens responsable"

"Je ne suis pas fâché, a indiqué l'entraîneur catalan. J'essaye d'assumer la responsabilité pour tout ce qui concerne l'équipe. Evidemment les joueurs ont une part de responsabilité, ils réussissent certaines choses et en ratent d'autres. Mais au final, c'est le coach qui est responsable, et je me sens responsable de ce qu'il s'est passé. Je suis un peu agacé, car je n'aime pas perdre. On peut gagner ou perdre. Mais quand on perd, il faut au moins mériter la victoire et on ne l'a pas méritée."

Sur nos réseaux sociaux, nous vous avons demandés dimanche matin si le Barça avait toujours le rôle de favori pour cette Liga 2019-2020. Même si les clubs de Madrid (le Real et l'Atlético) suscitent également des inquiétudes, vous êtes sceptiques sur les chances de voir Gerard Piqué et les siens remporter le championnat en fin de saison.

Vu son début de saison, le #Barça est-il encore favori pour remporter le titre en Liga ?



Dites-nous tout — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 22, 2019

La réception de ce mardi soir au Camp Nou pourrait permettre à Lionel Messi et ses partenaires de se relancer rapidement après la claque reçue en Andalousie. Le Barça compte quatre points de retard sur le leader surprenant de ce début de saison, l' .

