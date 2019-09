Xavi : "Coacher le Barça ? Pas de problème"

L'ancien milieu barcelonais a été cité parmi les possibles successeurs d'Ernesto Valverde et il se dit prêt à relever le défi.

Xavi, l'une des légendes de Barcelone, affirme qu'il serait prêt à coacher ses anciens coéquipiers tels que Lionel Messi, Luis Suarez et Sergio Busquets.

L'entraîneur actuel du Barca, Ernesto Valverde, est sous pression du côté du Camp Nou. Malgré le triomphe en la saison dernière, l'élimination en Champions League à l'a sérieusement fragilisé et le début du championnat en cours n'a en rien arrangé la situation. Au contraire, la situation s'est même empirée.

Samedi soir, les Blaugrana sont tombés bien bas en chutant à Grenade, un promu, et des rumeurs ont commencé à circuler, suggérant que les heures de Valverde à ce poste sont désormais comptées. Et Xavi, à qui on prédit ce poste depuis qu'il a raccroché les crampons, fait partie de ceux qui ont été mentionnés comme son potentiel successeur.

L'ancien milieu de terrain, âgé de 39 ans, est actuellement coach d'Al-Sadd au . Son équipe a remporté les trois matchs de son championnat cette saison, marquant 13 buts et en se qualifiant haut la main pour les demi-finales de la Ligue asiatique des champions. Autant dire qu'il connait des débuts parfaits dans le métier.

L'article continue ci-dessous

Mais Xavi ne songe pas à se positionner pour le poste au Barca, tout en assurant d'un autre côté qu'il serait enchanté de diriger son ancienne équipe. "Je ne sais pas si ce sera un pont vers le Barca", a-t-il déclaré au journal catalan Ara. "La seule chose qui m'inquiète maintenant, c'est bien faire ici, gagner des titres et faire des erreurs dans certains aspects pour apprendre pour l'avenir".

Et si le destin faisait que Xavi revenait à la maison plus tôt que prévu ? L'intéressé assure qu'il serait prêt à y faire face : "Ce ne serait pas un problème [de gérer d’anciens coéquipiers]. Je sais à quoi ressemblent Leo et Luis [Suarez], Busquets, Jordi [Alba], [Gérard] Pique ou Sergi [Roberto] (...) Je sais comment ils s'entraînent, leur capacité de leadership, je peux dire s'ils sont tristes ou en colère. J'espère qu'en tant qu'entraîneur, je pourrais déjà avoir trois, cinq, huit ou dix joueurs que je connaissais déjà et avec lesquels j'avais déjà de bonnes relations."

Xavi est même tellement excité à l'idée de devenir coach de ceux qu'il a cotoyés sur le terrain qu'il se voit entamer une révolution et des options jamais testées encore à Barcelone : "[Messi] est un joueur qui, si vous le convaincez, peut même être un brillant défenseur. Il a une vitesse physique et mentale. Il a tout. Si vous le persuadez de courir, que feront les autres? Ils courront deux fois plus. "