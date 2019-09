Luis Suarez tire la sonnette d'alarme après le nouveau faux-pas du Barça

Le Barça connait son pire début de saison depuis 25 ans et pour Luis Suarez cela doit générer une remise en question collective.

Luis Suarez a admis que la forme de Barcelone était inquiétante après la défaite concédée à Grenade samedi. Une contre-performance de plus pour les champions d' , vainqueurs seulement de deux matches depuis l'entame de la saison. Ils restent aussi sur sept déplacements sans la moindre victoire depuis l'exercice écoulé. Un sacré retard à l'allumage, comme le club n'en a plus connu depuis vingt-cinq ans même.

Faisant partie des cadres de l'équipe, l'attaquant uruguayen est donc monté au créneau pour appeler à une mobilisation générale. Pour lui, cette situation ne peut plus durer et il est nécessaire de rebondir au plus vite."C'est une défaite inquiétante, une défaite qui fait mal et une défaite que nous devons analyser comme il se doit car nous devons améliorer beaucoup de choses", a déclaré l'Uruguayen après le match. Une déclaration qui s'apparente aussi à un message lancé à l'entraineur Ernesto Valverde.

«On ne peut pas se retrouver derrière à la marque aussi tôt dans un match. C'est pour ça qu'on a rencontré tant de difficultés ce soir (hier). Nous avions la possession du ballon, mais nous ne pouvions pas la mettre à profit. Nous devons absolument étudié ce qui s'est passé", a-t-il ajouté.

Les Blaugrana ont, pour rappel, déjà mal fini la campagne écoulée. Ils avaient remporté le titre de champion d'Espagne, mais ont été sorti piteusement de la Ligue des Champions par . Et cette sortie de route continentale a précédé la défaite en finale de la Copa del Rey contre Valence.

Suarez n'a pas oublié ces échecs, mais il estime toutefois qu’il serait injuste d’inclure les résultats de la campagne précédente dans les difficultés actuelles du Barca.

"Ce n'est pas juste de mélanger ces résultats avec ceux de la saison dernière, a-t-il confié. Ce que nous devons examiner, c'est nos performances en déplacement, parce que notre faible rendement offensif et l'absence d'occasions est préoccupant." À Grenade, lui et ses partenaires n'ont eu qu'un tir cadré tout au long de la partie.

"Nous sommes le Barca, nous devons aller partout pour gagner des matches; nous ne pouvons pas commencer nos rencontres de la manière dont on l'a fait, a enchéri El Pistolero. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais c'est le genre de matches qui vous permettent de remporter le titre. Nous devons être plus costauds si nous voulons gagner le championnat. Nous avons une année difficile devant nous".

Après son revers en terre andalouse, le Barça est désormais septième de la avec sept points récoltés seulement en cinq matches de championnat.