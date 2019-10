Sondage - José Mourinho, le bon profil pour Dortmund ?

Selon Bild, les dirigeants du club allemand penseraient à l'entraîneur de 56 ans pour remplacer Lucien Favre, si les résultats ne s'amélioraient pas.

Avec une nouvelle défaite contre l' (0-2) mercredi soir en , Lucien Favre est fragilisé du côté du où les résultats irréguliers commenceraient à agacer la direction du club allemand.

Si jamais la situation continuait à se dégrader, l'état-major du BVB envisagerait de se séparer de l'entraîneur suisse avec un nom en tête pour le remplacer selon Bild : José Mourinho, sans club depuis son départ de en décembre dernier.

"La , un championnat vraiment intéressant"

Hans-Joachim Watzke, le président du Borussia, a noué depuis plusieurs années des bonnes relations avec l'entraîneur âgé de 56 ans. Reste à savoir si cela est une bonne idée de faire venir pour la première fois en José Mourinho ou si son profil est incompatible avec le BVB.

Le technicien portugais pourrait ainsi connaître son huitième club après , Leiria, Porto, , l'Inter Milan, le et Manchester United. Mourinho n'a jamais entraîné en Bundesliga mais il avait dévoilé son affection pour cette division. "C'est un championnat vraiment intéressant", avait-il déclaré à Bild il y a quelques années.

Nous vous demandons ce jeudi matin sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter) si le Special One a les atouts pour relever ce potentiel défi à Dortmund et notamment tenir tête au en championnat.

