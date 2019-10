Youth League - À 14 ans, Youssoufa Moukoko (Dortmund) marque déjà l’histoire

On ne peut plus précoce, le jeune attaquant de Dortmund (14 ans) est devenu ce mercredi le plus jeune buteur de l’histoire de la Youth League.

Les lecteurs les plus assidus de Goal le connaissaient déjà, mais Youssoufa Moukoko entend visiblement se faire un nom à l’échelle mondiale. Au mois d’août, nous vous racontions l’ascension de ce jeune homme né en 2004, âgé de 14 ans et déjà surclassé en U19. Son bilan après 8 matchs de dans sa nouvelle catégorie ? 15 buts, et 3 passes décisives. Mais ce n’est pas tout.

Le natif de Yaoundé ne s’exprime pas uniquement en . La scène nationale semble trop petite pour lui, et le buteur a besoin d’une exposition européenne. La est là pour lui offrir !

L'Inter gagne, Moukoko tire son épingle du jeu

Ce mercredi, Moukoko et les siens se déplaçaient ainsi sur la pelouse de l’ . Et le voyage n'a pas été de tout repos pour les Allemands, balayés 4-1 par les Italiens… Mais le prodige a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu en ouvrant le score dès la 9e minute de jeu. De quoi lui permettre de battre un nouveau record.

À 14 ans, 10 mois et 9 jours, Moukoko est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Youth League. Pour continuer à exister dans la compétition, il faudra toutefois que ses coéquipiers se mettent à son niveau : après 3 journées, Dortmund pointe à la 3e place du classement avec 3 points, à six longueurs du leader milanais et à égalité avec le Barça et le Slavia Prague.