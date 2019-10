OL - Rudi Garcia n'accable pas Anthony Lopes après son erreur

L'entraîneur lyonnais est revenu sur l'erreur individuelle de son gardien qui a provoqué la défaite de son équipe contre le Benfica mercredi soir.

Il a suffi d'une seule erreur de concentration de la part d'Anthony Lopes pour voir l'Olympique lyonnais encaisser un nouveau but, synonyme de défaite mercredi soir sur la pelouse du (1-2), en .

En tentant de relancer rapidement à quelques minutes du coup de sifflet final, le gardien de l'OL a donné un cadeau dans l'axe à Pizzi qui s'est empressé de transformer l'offrande avec une frappe lointaine.

En conférence de presse d'après-match, Rudi Garcia n'a pas cherché à tout rejeter sur son gardien. "Tout le monde peut faire une erreur. On est avec lui. C'est sûr que ce but vient au mauvais moment, il est tardif, et c'est compliqué de revenir et d'égaliser. On était pourtant plus proche de gagner le match que de le perdre."

"On ne peut rien faire contre une erreur individuelle"

"Si je lui en veux ? Pas du tout, ça peut arriver, on ne lui en veut pas. Il a été victime de vouloir jouer trop vite. Il voulait qu'on marque un deuxième but et il s'est un peu précipité. On ne peut rien faire contre une erreur individuelle. J'ai confiance en lui pour qu'il nous fasse gagner plein de points comme il le fait chaque saison."