Sondage - Di Maria est-il indispensable au PSG de Tuchel ?

Décisif et homme du match face à Nice lors de la victoire du PSG, Angel Di Maria est-il selon vous indispensable au club parisien sous Tuchel ?

"Angel a marqué deux buts très vite. Mais c'était possible d'en marquer un troisième pour fermer le match plus tôt. Le but d'Angel ? C'est lui. Si vous le regardez à l'entraînement, vous pensez qu'il a une main à la place du pied."

Thomas Tuchel s'est montré élogieux après la performance de haut volée réalisée par Angel Di Maria face à Nice, vendredi soir (1-4).

"L'entraîneur me donne de la confiance et je veux lui rendre cette confiance sur le terrain", a reconnu l'Argentin, auteur d'un doublé, confirmant son statut de joueur très important avec le PSG.

Votre avis nous intéresse, la rédaction de Goal vous a posé une question sur ses différents sociaux (Twitter et Facebook). Celle-ci est la suivante : Di Maria est-il indispensable au PSG de Tuchel ?