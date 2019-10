Nice-PSG (1-4) : Di Maria les a tous fait danser

Emmené par un Di Maria de gala, le Paris Saint-Germain s'est imposé ce vendredi à Nice (1-4), en ouverture de la 10e journée de Ligue 1.

Tous les voyants n'étaient pas au vert pour le PSG avant ce déplacement à Nice, en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. D'abord, Thomas Tuchel avait émis des réserves sur le calendrier et le fait que ce match se joue dès le vendredi, deux jours seulement après le retour d'internationaux comme Leandro Paredes et Pablo Sarabia, titulaires à l'Allianz Riviera. Puis, il fallait composer avec les absences de cadres comme Neymar et Idrissa Gueye, blessés durant la trêve, respectivement pour quatre semaines et dix jours. Mais cela n'a pas empêché le club de la capitale de faire le travail en dominant le Gym (2-1).

Une victoire acquise au rythme des buts de l'Argentin Angel Di Maria qui, contrairement à bon nombre de ses partenaires, n'avait pas rejoint sa sélection. L'ancien Madrilène n'ayant pas été convoqué pour affronter l' (2-2) et l'Equateur (6-1). Un répit international somme toute productif pour "ADM" qui a parfaitement tenu son rang à la droite d'un 4-3-3 avec Mauro Icardi devant, et Eric Maxim Choupo-Moting sur l'aile gauche pendant plus d'une heure.

Dans tous les bons coups

Resté sur le terrain durant l'intégralité du match, Angel Di Maria a de loin été le plus entreprenant des offensifs parisiens. Et il a vite été récompensé, ne tremblant pas lorsque Mauro Icardi l'a lancé pour l'ouverture du score sur une merveille de décrochage aux abords de la ligne médiane (0-1, 15e). Le premier coup de banderille d'un Di Maria inspiré, qui a signé le chef d'oeuvre de la soirée ensuite. Un lob instinctif du gauche sur un bon service de Thomas Meunier dans le dos de Malang Sarr, qui n'a laissé aucune chancé au gardien niçois Walter Benitez, trop avancé sur cette situation (0-2, 21e).

Di Maria était chaud ! Et sur corner, il aurait aussi pu permettre à Presnel Kimpembe de trouver la faille (36e). Idem lorsque Marquinhos, entré en jeu à la place de Thiago Silva à la pause, a trouvé la barre d'une tête puissante (60e). On pourrait également citer le raté de Sarabia parmi les occasions orchestrées par Di Maria (71e), ou encore son enroulé du gauche à cinq minutes de la fin passé tout près du cadre. C'est lui encore qui est à l'origine du troisième but de son équipe pour Kylian Mbappé sur un centre mal dégagé par Danté (1-3, 88e). Sans compter son travail sur la quatrième réalisation d'Icardi (1-4, 90+1e). "L'important c'était de gagner. On a fait un bon début de match, en profitant des espaces, mais la suite a été un peu moins bonne. Je suis très content. L'entraîneur me donne de la confiance et je veux lui rendre cette confiance sur le terrain", constatait l'homme du match sur Canal + Sport.

Le PSG a pu compter sur un excellent Angel Di Maria. L'un des points positifs pour l'escouade de Thomas Tuchel qui va maintenant se tourner vers le déplacement à Bruges, mardi en , avant le Classique au Parc des Princes contre l' , dimanche prochain.

Benjamin Quarez, à l'Allianz Riviera de Nice.