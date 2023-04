Son adaptation, Tudor, l'OM...les confidences de Vitinha

Recrue phare de l'hiver du côté de l'Olympique de Marseille, Vitinha s'est livré pour la première fois depuis son arrivée en France.

Transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Vitinha va avoir besoin de temps pour démontrer le talent que le club a vu en lui. Auteur de ses deux premiers buts en Ligue 1 face à Troyes, l'attaquant de 23 ans a donné sa première interview à un média français, à Canal +, et a expliqué les raisons de sa venue à Marseille.

"Marseille a toujours été mon premier choix"

"Dès que j'ai su l'intérêt de Marseille, cela a été mon premier choix. Il y a toutes les conditions nécessaires pour que je progresse. En analysant et en comparant le championnat avec le Portugal, c'était un énorme pas dans ma carrière. C'est un club gigantesque. Il y a aussi le fait d'avoir de la famille en France, ça a joué dans ma décision", a avoué Vitinha.

"Cela a été difficile de quitter le Portugal. Je suis très attaché à ma famille, à mes amis. Je sais que c'est pour que je grandisse, mais partir loin d'eux, c'est ce qui m'a fait le plus mal. C'est difficile, ça l'est encore aujourd'hui, mais c'est pour que je réussisse. C'est pour mon bien et celui de ma famille. Je vais faire cet effort pour grandir comme joueur et que toutes les personnes que j'aime soient fières de moi", a ajouté l'attaquant de l'OM.

"Le jeu de Tudor coïncide avec mes qualités"

Vitinha n'a pas caché que la patte Tudor a joué dans son choix : "J'ai vu beaucoup de matches de Marseille, c'est pour ça que j'ai choisi le club. La manière de jouer de Tudor m'a plu parce mes caractéristiques principales coïncident avec la manière de jouer de l'OM. C'est un entraîneur très humain, très présent et il veut toujours plus. Il m'a toujours aidé, il m'a conseillé. J'ai fait plusieurs fois des exercices à part après l'entraînement où il m'expliquait les appels qu'il voulait que je fasse, comment positionner mon corps, comment je devais me mettre pour recevoir le ballon, c'est super".

"Je veux réussir à améliorer mes statistiques pour aider le club pour leur redonner sur ces six mois une partie de la confiance qu'ils ont placée en moi. Jouer la Ligue des champions ? Ce sera mes premiers matches dans la compétition, ce sera avec Marseille. Ce sera la concrétisation d'un rêve de plus d'un gamin qui vivait dans un monde totalement différent... et qui va jouer la Ligue des champions. C'est incroyable", a ajouté l'ancien de Braga.

"Je n'ai jamais douté"

Enfin, il est revenu sur sa période d'adaptation qui n'a pas été si simple : "C'était une semaine spéciale parce que j'ai marqué mes premiers buts pour le club. Je vais continuer à faire ce que je faisais jusqu'à présent, travailler et donner le meilleur de moi même. J'étais très heureux que mes coéquipiers célèbrent mon but de cette façon. C'est un moment qui restera gravé pour le reste de ma vie, c'était très spécial. Même si les choses n'avaient pas tourné en ma faveur avant ce match, mes coéquipiers me faisaient confiance, ils me parlaient, me motivaient. J'étais très heureux d'avoir marqué, mais j'étais encore plus heureux de savoir que l'équipe était contente pour moi, qu'elle me soutienne et soit avec moi".

"Je n'ai jamais douté, mais je savais que j'allais avoir des difficultés. Les défenseurs centraux sont très forts, très forts physiquement en France. Je n'étais pas préparé à un jeu aussi intense. J'avais besoin d'une phase d'adaptation parce que c'est un championnat différent. Je jouais la majorité des matches comme titulaire, arriver à Marseille et aller sur le banc ça m'a fait du bien. Beaucoup de bien parce que j'ai grandi. Je vais sur le banc, c'est la décision du coach. Je ne suis pas encore prêt. Je le remercie de m'avoir géré de cette façon. Je dois travailler pour démontrer que je suis prêt à jouer", a conclu Vitinha.