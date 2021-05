Solskjaer veut retarder le sacre de Manchester City

Le coach mancunien, Ole Gunnar Solskjaer, a indiqué que son objectif et celui de son équipe c’est de retarder la consécration de City.

Manchester United a pris le meilleur sur Aston Villa ce dimanche à l’extérieur (3-1). Une victoire qui permet aux Red Devils de conforter leur 2e place, mais aussi et surtout de retarder le sacre du rival citizen.

Le titre ne devrait pas échapper aux Sky Blues, mais United a promis de se battre jusqu’au bout et faire en sorte que l’ennemi juré débouche le champagne le plus tard possible.

L'article continue ci-dessous

« C'est comme ça. Il est très peu probable qu’ils n’obtiennent pas les points dont ils ont besoin, mais nous devons simplement faire notre travail du mieux que nous pouvons, a indiqué le coach norvégien. Mardi sera un match difficile et jeudi un autre match difficile. Les garçons peuvent répéter les efforts. Nous l'avons montré tant de fois. »

Solskjaer se montre exigeant, alors qu’il reconnait qu’il ne peut pas faire jouer la même équipe d’un match à l’autre, surtout que le calendrier devient infernal. « Je pense qu’ils sont capables de faire jeudi dimanche, mais mettre mardi aussi c’est exuger trop d’eux et ajouter jeudi est absolument impossible physiquement. Je dois m'assurer de ne pas courir le risque de les blesser. Donc les garçons qui ont joué jeudi et aujourd'hui ne joueront pas 90 minutes mardi à coup sûr ».

Enfin, le technicien scandinave a conclu son point-presse en félicitant les siens pour avoir terminé dans le Top 4 pour la deuxième année d’affilée : « Je pense que les joueurs apprennent et se développent dans leur ensemble et s'améliorent. Vous entendez l'esprit, la camaraderie, ils se soutiennent mutuellement, il y a de la compétition pour les places, donc je suis très heureux que nous ayons fait cela deux fois de suite et bien sûr, nous avons une finale à attendre maintenant aussi ». MU est en effet qualifié pour la prochaine Ligue Europa, où il se mesurera à Villarreal.