Solskjaer révèle des excuses de Glazer

Solskjaer a révélé qu'il avait reçu des excuses personnelles de la famille Glazer pour la tentative infructueuse de rejoindre la Super League.

Le manager de Manchester United réagissait aux manifestations de dimanche qui ont vu le match de Liverpool reporté après que les fans aient eu accès au terrain d'Old Trafford.

Tout en soutenant le principe selon lequel les fans font entendre leur voix à travers le droit de manifester, il a condamné les violences qui ont vu un policier subir des blessures au visage.

À la suite des manifestations, il y a eu une pression croissante sur la famille Glazer pour qu'elle s'adresse à ses supporters et, bien que Solskjaer ait déclaré avoir reçu des excuses personnelles, il n'y a rien eu de la part des propriétaires depuis les manifestations de dimanche. "Ce fut une journée difficile pour nous", a déclaré Solskjaer.

"Nous voulions jouer et battre Liverpool pour les fans. Notre travail doit être [axé] sur l'obtention de bons résultats. Comme je l’ai dit avant le match, nous devons écouter, nous devons entendre la voix des fans. C’est le droit de chacun de manifester, mais cela doit être pacifique et civilisé".

«Malheureusement, lorsque vous entrez par effraction et qu’un policier est marqué à vie, c’est un pas de trop. Quand cela devient incontrôlable, c'est une affaire de police, il ne s'agit plus de montrer vos opinions. »

Poussé sur la question de savoir si la famille Glazer devrait parler directement aux fans, Solskjaer a répondu: «J'ai communiqué avec les propriétaires, j'ai personnellement reçu des excuses, ils ont commencé la communication entre des personnes autres que moi et les fans. C'est une position difficile pour moi, ça, je dois me concentrer sur le football. J'ai toujours eu une bonne relation et ils m'écoutent et ils écoutent les fans. Je suis sûr qu'il y aura une meilleure communication à venir."

Bruno Fernandes était également présent lors de la conférence de presse d'avant-match alors que Manchester United se prépare à affronter la Roma lors du match retour de la demi-finale de la Ligue Europa et lui aussi a été interrogé sur les manifestations de dimanche.

«Pour nous, c’était difficile parce que nous voulons jouer au football, c’est de cela qu’il s’agit pour nous. Nous nous sommes bien préparés pour un gros match », a déclaré Fernandes. "Le feeling était bon entre nous car l'équipe était prête à jouer, c'était une bonne semaine pour nous. Nous avons très bien joué contre Rome et la confiance était élevée."

«Les fans pensent que c'était le meilleur pour eux et nous n'avons rien à dire à ce sujet, notre objectif est de jouer au football et de faire le meilleur pour le club.»