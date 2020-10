Solskjaer met en avant la polyvalence de Van de Beek

L'entraîneur de Manchester United s'est dit satisfait du niveau affiché par sa recrue, qui aura une vraie carte à jouer grâce à sa polyvalence.

Ole Gunnar Solskjaer a suggéré qu'il pourrait envisager d'utiliser Donny van de Beek comme alternative à Marcus Rashford sur la gauche du trident offensif de . L'international néerlandais est la seule recrue d'été à Old Trafford, et a déjà ouvert son compteur but, lors du mach d'ouverture de la saison, contre .

Van de Beek devait occuper un poste de meneur de jeu pour United, Solskjaer apportant une autre option pour rivaliser avec Paul Pogba et Bruno Fernandes.

"Il joue très simple, mais efficacement, et avec de grandes qualités"

Mais le patron des Red Devils a toutefois laissé entendre après la victoire contre mercredi soir (3-0) que le Néerlandais pourrait être utilisé dans un rôle plus large, car les renforts dans ce secteur s'avéreraient difficiles à trouver. "Je pense qu'il peut jouer à des tas de positions différentes, ce qui est parfois une force pour un joueur (...) Je pense que Donny est l'un de ceux que l'entraîneur aimerait toujours avoir dans son équipe. Il a une très, très grande intelligence footballistique", a-t-il déclaré.





"Tactiquement, il est passé par le système et le football néerlandais est tactique. Il connaît le football et dans toutes les conversations que j'ai eues avec lui, vous pouvez voir qu'il a la tête vissée. C’est un type de joueur différent de Dan James et Marcus Rashford bien sûr. Mais venir à l'intérieur, trouver de bonnes solutions, faire de bonnes courses - oui pourquoi pas" , a ensuite ajouté l'entraîneur de Manchester United, qui a aussi révélé que la recrue pourrait bientôt débuter une rencontre.



"Nous savons combien de matchs nous allons jouer cette saison et il sera vital pour nous", a poursuivi Solskjaer. "Je pense qu’il a prouvé dans chaque match qu’il est de grande qualité et qu’il est un moteur si intelligent. Il joue très simple, mais efficacement, et avec de grandes qualités, alors bien sûr qu'il frappe à la porte".