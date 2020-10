Équipe de France - Aouar de nouveau convoqué, Pogba de retour

Ce jeudi, Didier Deschamps a convoqué 24 joueurs pour affronter l'Ukraine en match amical, ainsi que le Portugal et la Croatie, en Ligue des Nations.

Moins d'un mois après le dernier match de l'Equipe de , une victoire 4-2 contre la , Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour affronter l' (match amical), le et de nouveau la Croatie (Ligue des Nations), ce jeudi. Une liste qui comporte plusieurs retours et une présence remarquée.

Une liste marquée par les retours, première pour Aouar

En effet, le sélectionneur français a notamment convoqué Houssem Aouar (OL) pour la deuxième fois de suite. Le milieu de terrain a ainsi été récompensé de ses bonnes performances, lui qui a notamment brillé en C1, lors du Final 8 à Lisbonne et qui avait été contraint de déclarer forfait lors du dernier rassemblement, testé positif au Covid-19.

Autre fait marquant dans cette liste, les retours de Paul Pogba, Benjamin Pavard, Kingsley Coman et Corentin Tolisso. Le premier cité avait lui aussi été testé positif au Covid-19 avant le rassemblement précédent, tandis que les trois joueurs du , vainqueurs de la Ligue des Champions, avaient été laissés au repos.



Enfin, Adrien Rabiot est de nouveau appelé, il en va de même pour Eduardo Camavinga et Dayot Upamecano, lesquels avaient été appelés pour la première fois pour affronter la Suède et la Croatie. Ils préservent donc la confiance de Didier Deschamps, qui n'a pas hésité à faire de nouveau appel à eux. Au contraire, le latéral gauche Ferland Mendy ( ) et le milieu de terrain Moussa Sissoko ( ), ne sont plus présents dans la liste communiquée ce jeudi par le sélectionneur.

Plus d'équipes