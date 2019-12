Solskjaer : "Manchester United veut des trophées et les gagner avec un bon style"

Le Norvégien affirme que les Red Devils ont la "responsabilité" de pratiquer un football d'attaque comme les équipes de Sir Alex Ferguson.

Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, est en perpétuelle reconstruction. Les Red Devils ne dominent plus le football anglais et sont même bien loin des cadors que sont , , voir même en ces dernières années. Dans le podcast officiel de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a fait part de ses ambitions pour les Red Devils dans les mois et les années à venir.

"Je suis chargé de choisir l'équipe et nous voulons que Manchester United redevienne ce qu'il était. Nous voulons à nouveau gagner des trophées. Si vous ne donnez pas tout et ne vous sacrifiez pas quand c'est censé être fait, si vous ne vous donnez pas 100%, nous avons un mot gentil et calme à leur dire. Je ne peux pas changer mes habitudes et je suis pareil avec mes enfants. S'ils font de leur mieux, s'ils essaient, très bien. S'ils prennent manifestement la décision de ne pas faire ce que nous avons convenu ou montrent un manque d'effort, alors nous avons besoin de le dire. Ce sont les mêmes valeurs", a expliqué le Norvégien.

"J'ai été modelé par Ferguson"

"Je déteste perdre ainsi, parfois, je peux être un peu déprimé mais ce n'est pas par manque d'effort. Je connais les garçons, ils ont de bonnes attitudes, le groupe va de l'avant et la culture que l'on voit ici est bien meilleure que vers la fin de la saison dernière. Il est naturel pour moi de gérer de cette façon, j'ai été modelé et j'ai appris mes compétences d'entraîneur avec l'ancien entraîneur, Sir Alex Ferguson", a ajouté l'entraîneur des Red Devils.

Ole Gunnar Solskjaer veut renouer avec les valeurs et principes du passé : "J'aime donner une chance aux jeunes joueurs et j'aime être direct et aller de l'avant quand la possibilité est là. Oui, nous devons être meilleurs dans le contrôle du ballon et dans la domination, mais cela viendra avec l'expérience. Nous avons la plus jeune équipe de Premier League et, d'une certaine manière, c'est fantastique mais, d'une autre manière, cela amène de l'irrégularité".

"C'est le style de Manchester United d'attaquer et nous devons gagner les matchs comme l'ont fait les équipes de Sir Alex et comme l'ont fait les équipes de Busby Babes. Nous voulons gagner de cette façon. Cela ne se produira pas toujours, mais c'est ce que nous devons viser et viser, gagner dans le bon style. Nous avons une responsabilité et un devoir envers tous ceux qui veulent venir nous voir", a conclu le technicien norvégien.